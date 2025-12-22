Detienen a una pareja en Badajoz por estafar más de 25.000 euros a una mujer mientras estaba hospitalizada

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en Badajoz de un hombre de 41 años y una mujer de 48 como presuntos responsables de un delito de estafa y otro de usurpación de estado civil. La operación se desencadenó tras la denuncia de la víctima, quien detectó movimientos bancarios no autorizados mientras se recuperaba en un centro hospitalario.

Una cartera olvidada, la clave

La investigación, a cargo del grupo de delitos tecnológicos de Badajoz, se inició el pasado 4 de diciembre. La víctima echó en falta su DNIe y su tarjeta bancaria y fue ella misma quien aportó la pista clave: había dejado su cartera en el domicilio de su expareja, centrando así las sospechas sobre él.





El estudio de las operaciones fraudulentas confirmó las sospechas. Los agentes constataron que se habían realizado reintegros en cajeros automáticos y transferencias a una cuenta a nombre del detenido, sumando un total de 25.756 euros estafados.

Pillados 'in fraganti'

El arresto se precipitó cuando la entidad bancaria alertó de un intento de reintegro de 10.000 euros. Una patrulla se personó en la sucursal y sorprendió a la pareja mientras la mujer se identificaba con el DNI de la víctima para autorizar la retirada de efectivo.

En el momento de la detención se les intervinieron varios teléfonos móviles y un ordenador portátil de alta gama. Los detenidos, contando el varón con antecedentes anteriores, ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.