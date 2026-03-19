Muere un joven de 15 años en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva por una meningoencefalitis vírica no contagiosa

Un joven de 15 años ha fallecido el pasado viernes en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, en Badajoz, debido a una meningoencefalitis por reactivación del virus tipo 6. Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha aportado detalles sobre la naturaleza de la enfermedad para aclarar la situación.

Una enfermedad no contagiosa

Según ha explicado el SES a la agencia EFE, esta tipología de la meningitis "no requiere vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos". La causa es la reactivación de un virus que ya estaba en el organismo del paciente, por lo que no existe riesgo de transmisión a otras personas.

No requiere vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos"

Fuera del protocolo de declaración obligatoria

En la misma línea, el Ministerio de Sanidad establece que este tipo de meningoencefalitis vírica no es de declaración obligatoria. Esta clasificación la diferencia de las meningitis bacterianas, que sí son contagiosas y requieren una actuación inmediata de salud pública para evitar brotes.