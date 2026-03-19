COPE
Podcasts
Don Benito - Villanueva
Don Benito - Villanueva

Muere un joven de 15 años en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva por una meningoencefalitis vírica no contagiosa

El fallecimiento se ha producido por la reactivación del virus tipo 6, una variante que no exige la aplicación de protocolos específicos de vigilancia

El herido fue trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva


José Luis Lorido

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

Un joven de 15 años ha fallecido el pasado viernes en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, en Badajoz, debido a una meningoencefalitis por reactivación del virus tipo 6. Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha aportado detalles sobre la naturaleza de la enfermedad para aclarar la situación.

Una enfermedad no contagiosa

Según ha explicado el SES a la agencia EFE, esta tipología de la meningitis "no requiere vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos". La causa es la reactivación de un virus que ya estaba en el organismo del paciente, por lo que no existe riesgo de transmisión a otras personas.

No requiere vigilancia epidemiológica ni la aplicación de protocolos específicos"

Fuera del protocolo de declaración obligatoria

En la misma línea, el Ministerio de Sanidad establece que este tipo de meningoencefalitis vírica no es de declaración obligatoria. Esta clasificación la diferencia de las meningitis bacterianas, que sí son contagiosas y requieren una actuación inmediata de salud pública para evitar brotes.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 19 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking