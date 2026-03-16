Detienen a un implicado en una guerra de clanes con tiroteos e incendios en Badajoz

La Policía Nacional ha detenido recientemente a un varón de 25 años por su presunta participación en el ataque a una vivienda en la barriada de San Roque, en Badajoz. Sobre este inmueble se realizaron disparos y se arrojaron diversos objetos incendiarios como parte de una investigación sobre distintos episodios violentos protagonizados por dos grupos familiares de la ciudad.

Una escalada de violencia

La investigación policial se centra en varios sucesos graves. El primero de ellos ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando se atacó una vivienda en San Roque con artefactos incendiarios. El fuego tuvo que ser sofocado por el propio morador, quien, a pesar de la gravedad de los hechos, comunicó a los agentes que no quería presentar denuncia.

Apenas un día después, la violencia se trasladó a la barriada pacense del Cerro de Reyes, donde dos individuos efectuaron varios disparos con arma de fuego contra la fachada de otra vivienda. La espiral de ataques continuó en la jornada posterior, cuando tres personas dispararon desde un vehículo y lanzaron de nuevo objetos incendiarios contra el domicilio de San Roque.

Libertad con cargos para el detenido

A raíz de este último ataque, se estableció un dispositivo policial específico para localizar a los presuntos autores, que culminó con la detención del mencionado varón. El hombre ha pasado a disposición judicial como presunto autor de los delitos de incendio, amenazas y tenencia ilícita de armas. Tras prestar declaración, se ha decretado para él su libertad con cargos.

La investigación continúa abierta"

Fuentes de la Policía han confirmado que la operación no está cerrada y se sigue trabajando para esclarecer por completo los hechos y detener a todos los implicados. Tal y como ha explicado la propia Policía, "la investigación continúa abierta".