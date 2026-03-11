La avenida de Huelva de Badajoz se enfrenta a tres meses de obras por el colapso de la red de saneamiento

Las intensas lluvias acumuladas durante los meses de enero y febrero han provocado el hundimiento de varios puntos del bulevar central de la avenida de Huelva, en Badajoz. Este incidente se debe a graves daños en la red de saneamiento, lo que ha obligado al Ayuntamiento a tramitar unas obras de emergencia que se extenderán durante aproximadamente tres meses.

Una reparación de emergencia

Desde la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, han explicado que la galería subterránea que recorre la avenida ha colapsado. Esta situación, detallan, hace imposible para los colectores de los edificios y el resto de la red evacuar las aguas residuales y pluviales. Por ello, se ha iniciado una intervención de emergencia para solucionar los desperfectos.

Los trabajos consisten en la demolición de los pavimentos existentes, la excavación de la zanja y la colocación de un nuevo colector que reemplace la antigua tubería. La nueva conducción será un tubo de PVC de 80 centímetros de diámetro instalado a una profundidad de cuatro metros y medio.

JLL Obras en la avenida de Huelva

Según Aqualia, se trata de una conducción de materiales más modernos y con mayor estanqueidad, solucionando el problema actual y reforzando la red de saneamiento ante futuras tormentas". Con esta obra se intentará solventar problemas a futuro, a pesar de la dificultad que entraña actuar en una red que discurre muy profunda.

Cortes y desvíos de tráfico

La ejecución de las obras afectará de forma significativa al tráfico rodado. A partir del lunes 16 de marzo, se cortará la circulación en el último tramo de la avenida de Huelva desde la plaza de la Libertad. El recorrido alternativo se ha establecido a través de la calle Antonio Ayuso Casco, la calle Maestro Lerma y la avenida Santa Marina para acceder al cruce con la avenida Miguel Celdrán.

JLL Obras en la avenida de Huelva

El Ayuntamiento ha informado de que las líneas de Autobús Urbano que pasan por la zona verán modificado su recorrido, desviándose por la avenida de Europa. Además, se prevén cortes puntuales adicionales durante la carga y descarga de material para la obra, que serán regulados por la Policía Local.

Un bulevar de plataforma única, a la espera

Esta obra de emergencia coincide con un proyecto municipal más amplio, anunciado el pasado julio, para convertir la avenida de Huelva en un bulevar con plataforma única. Dicho proyecto, con una inversión prevista de 700.000 euros, busca mejorar la conexión peatonal entre las zonas comerciales de El Corte Inglés y la calle Menacho con el Casco Antiguo.