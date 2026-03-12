Andrés Campo se corona Altoaragonés del Año 2025

La provincia de Huesca se viste de gala para celebrar la 39ª edición de los premios Altoaragoneses del Año, un evento organizado por el Diario del Alto Aragón que se ha consolidado como la gran fiesta de la provincia. La cita, que tendrá lugar este jueves en el Teatro Olimpia, rinde homenaje al “esfuerzo, el trabajo y la dedicación” de aquellas personas y entidades que contribuyen al desarrollo del Alto Aragón. Así lo ha explicado la directora del periódico, Elena Puértolas, quien subraya que estos galardones reflejan “la esencia del periódico: el compromiso con el territorio”. Tras casi cuatro décadas, la gala es un reconocimiento a las “cosas bonitas y bien hechas” que impulsan a la provincia.

COPE Andrés Campo

El gran protagonista de esta edición es el DJ internacional Andrés Campo, quien ha sido elegido como Altoaragonés del Año gracias al voto popular. Campo, que también recibirá la Pajarita de Oro en la categoría de Cultura, es conocido por llevar “muy a gala ser de Huesca y del Alto Aragón”, convirtiéndose en un embajador de su tierra por todo el mundo. Su reconocimiento encabeza una lista de 40 premiados que demuestran la vitalidad y el talento que atesora la región en múltiples ámbitos, desde el deporte y la empresa hasta la acción social.

Un palmarés que refleja la diversidad de Huesca

COPE Premios Altoaragoneses 2025

Un jurado compuesto por personal del Diario del Alto Aragón y representantes de entidades e instituciones de la sociedad altoaragonesa es el encargado de seleccionar a los 40 nominados. A partir de esa selección, se abre una votación popular que decide los ganadores de las Pajaritas de Oro, Plata y Bronce en cada una de las cuatro categorías. Los otros siete nominados de cada sección reciben un diploma en reconocimiento a su valiosa aportación, sumando un total de 40 galardonados.

COPE Canfranc-Canfranc

En la categoría de Cultura, junto al ya mencionado Andres Campo (@andrescampo) (Pajarita de Oro), el podio lo completan la emblemática sala oscense El Veintiuno, que se lleva la Pajarita de Plata, y la Banda de Música de Huesca, reconocida con el Bronce. En el ámbito del Deporte, la Pajarita de Oro ha sido para la carrera de montaña Canfranc-Canfranc, un referente internacional. La Plata ha recaído en el Club Bádminton Huesca por su destacada trayectoria, mientras que el Bronce ha sido para Paz Tierz.

COPE inagro

El tejido productivo también tiene su espacio. En Empresa, el máximo galardón ha sido para Inagro Consultores, una firma “muy vinculada con el territorio y con todas las instalaciones agroganaderas”. La bióloga Lorena Squer y su innovador proyecto Hydrobiology han obtenido la Pajarita de Plata, destacando por una “campaña espectacular” que refleja el significado de estos premios. El podio lo cierra Helados Elarte con la Pajarita de Bronce.

COPE Acompañamiento fin vida

La categoría de Sociedad ha premiado con la Pajarita de Oro un proyecto “muy singular y bonito”: el programa de acompañamiento en el final de la vida del Hospital Universitario San Jorge. Esta iniciativa, impulsada por un grupo multidisciplinar de profesionales del centro, nació de una necesidad detectada por ellos mismos al observar que había gente que moría sola.

El objetivo, según Puértolas, era claro: activar un protocolo para “detectar estos casos y que no haya nadie que no tenga una mano tendida en el último momento”. Este enfoque humano y solidario ha sido el más votado por el público en esta categoría.

Que no haya nadie que no tenga una mano tendida en el último momento" Elene Puértolas Directora de Diario del Altoaragón

La Pajarita de Plata en esta misma categoría ha sido para la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, por su incansable trabajo no solo en la conservación del paisaje, sino también en el apoyo a las “gentes del territorio”. Por su parte, el IES Hermanos Argensola de Barbastro recibirá la Pajarita de Bronce, completando un trío de premiados que evidencia el fuerte componente social de la provincia.

Una gala con vocación universal

La elección de los ganadores combina la deliberación de un jurado experto con una masiva participación ciudadana. Aunque se mantiene la esencia del voto en papel a través del periódico, la directora del diario destaca que “la mayoría de los votos” llegan ya por la vía digital. Esta modernización del proceso ha ampliado notablemente el alcance de los premios.

Este sistema “permite también que participe mucha gente de fuera del Alto Aragón, gente que tiene diferentes vínculos con la provincia, que nos quiere, que nos sigue y que tiene la oportunidad también de participar en esta gran fiesta”, señala Puértolas. De este modo, los galardones trascienden las fronteras provinciales y se convierten en un punto de encuentro para todos los que aman Huesca.

El altavoz de los logros altoaragoneses

Para la directora del Diario del Alto Aragón, la lista de 40 premiados “nos da una idea de toda la diversidad que tenemos en la provincia, de todo el empuje y el tesón en muchos ámbitos”. Son ejemplos que, en sus palabras, “hacen que nuestra provincia vuele alto”, una metáfora que conecta directamente con las pajaritas de papel que simbolizan estos prestigiosos galardones.

hacen que nuestra provincia vuele alto" Elena Puértolas Directora de Diario del Altoaragón

Puértolas subraya que la gala es una “fiesta de los altoaragoneses” que busca poner el foco en los éxitos colectivos. Considera que la labor de un medio de comunicación local es precisamente “alzar la voz de los alto aragoneses, para que se nos escuche, para hablar de nuestras reivindicaciones, pero también de nuestros deseos y de nuestros logros”.

En definitiva, los premios son una herramienta fundamental para “celebrar esos logros” y “ser un poco conscientes de las oportunidades y de las posibilidades que tiene una provincia tan rica como el Alto Aragón”. Un reconocimiento anual que, tras casi cuatro décadas de historia, se ha consolidado como un fiel reflejo del dinamismo, la creatividad y el compromiso que definen al territorio oscense.