¿Están permitidas las neveras y sillas portátiles en Semana Santa, cuál es el significado de las marcas rojas en el pavimento y dónde se ubican los dos nuevos pasillos durante el paso de las procesiones?

El Plan Parihuela es un dispositivo de seguridad, emergencias y movilidad que organiza el Ayuntamiento de Granada con motivo de la Semana Santa y en el que colaboran distintas administraciones y empresas. Este año presenta varias novedades. Una de las más significativas es una nueva señalítica que se ha marcado con líneas rojas en el pavimento, en dos zonas de la Carrera Oficial para que queden despejadas por parte de quienes contemplan las procesiones y puedan discurrir con mayor agilidad los cortejos. Se han ubicado en las confluencias de San Matías y Pavaneras y Cuesta de Aixa con Enriqueta Lozano.

nuevos pasillos

Otra de las novedades que presenta en 2026 el Plan Parihuela es la instalación de dos nuevos pasillos, cuyo objetivo es mejorar la movilidad peatonal. Estarán en Ancha de la Virgen, concretamente donde esta vía concluye con San Jacinto, y el otro en el lugar donde se une con San Pedro Mártir. El resto permanecen en los mismos lugares que el año pasado: Plaza de las Pasiegas, Puerta Real, Plaza de Bibataubín, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen a la altura de Puente de la Virgen y Mirasol, y en Ganivet, junto a Cuadro de San Antonio y Andorra.

neveras y sillas

Una de las dificultades para el tránsito ciudadano por los lugares donde transcurren las procesiones es la proliferación de sillas y neveras. Algunos ciudadanos se han instalado en lugares estratégicos con este tipo de enseres para contemplar los cortejos. Este año estará prohibido. En palabras de la alcaldesa, Marifrán Carazo: “Consideramos que puede ser un riesgo de taponamiento”.

Restricciones de tráfico rodado

Como es habitual, el tráfico de vehículos estará restringido en determinadas franjas horarias por algunas calles de la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento ha hecho pública la siguiente información:

“Las restricciones del tráfico hacia la zona más afectada por la carrera oficial, es decir, el eje comprendido entre Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Ángel Ganivet, Acera del Darro y Carrera de la Virgen, así como las principales vías de acceso a las mismas, se iniciarán el Domingo de Ramos a partir de las 14.00 horas hasta la finalización del recorrido, y el resto de días a partir de las 15.30 horas hasta la conclusión de las procesiones. El Domingo de Resurrección las limitaciones en el tráfico se establecerán a las 09.00 horas y hasta las 13.00 horas aproximadamente.

Al igual que ya sucediera el año pasado, se prohíbe el acceso y estacionamiento de vehículos en el mismo horario de restricción de tráfico en Plaza Nueva, calle Elvira con Plaza Nueva, calles Almireceros y Joaquín Costa, Plaza de las Descalzas y Placeta Luis Rosales, Plaza Mariana Pineda, Carrera de la Virgen, Plaza Bibataubín (las 24 horas del día), Acera del Darro (en ambos lados en el tramo de Puente Castañeda a Humilladero), calles Alhóndiga y Jaúdenes, Placeta Tovar (solo el miércoles 1 de abril) y Paseo de los Tristes (solo martes, miércoles y jueves).

Igualmente, y para facilitar la llegada al centro en motocicleta, se habilitará como zona especial para su estacionamiento el Paseo del Salón, desde el lateral junto a la Biblioteca hasta la fuente del Kiosco de las Titas en la zona asfaltada. Las zonas de aparcamiento en la Plaza Bibataubín y Plaza del Campillo quedarán invalidadas durante toda la semana.

El servicio de transporte público contará con modificaciones en sus trayectos para permitir el paso de las cofradías, con desvíos generales por Severo Ochoa, Avenida de Madrid, Recogidas o Camino de Ronda para evitar la entrada en las vías principales afectadas”.