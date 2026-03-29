La Borriquita de Badajoz procesiona un tramo en silencio por las personas con TEA: "Un Domingo de Ramos, por y para todos"
Por quinto año consecutivo, la cofradía de San Roque adapta un tramo de su Estación de Penitencia para las personas con Trastorno del Espectro Autista
Badajoz - Publicado el - Actualizado
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La alegría del Domingo de Ramos vuelve a inundar las calles de Badajoz con la esperada salida de La Borriquita de San Roque, que da comienzo a la Semana Santa de Badajoz 2026. Por quinto año, la cofradía ha reforzado su compromiso social dedicando un tramo en completo silencio a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una iniciativa que marca el inicio de las procesiones.
Un Domingo de Ramos para todos
La medida se llevará a cabo en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, desde el antiguo cine Avenida hasta el final de la vía. Con esta acción, la hermandad busca una inclusión real bajo el lema: "Un Domingo de Ramos, por y para todos".
Un Domingo de Ramos, por y para todos"
Tradición y fervor en San Roque
hermanos
1.476Hermano Mayor: Sergio Martínez Calvo
Presidida por el Hermano Mayor Sergio Martínez Calvo, la cofradía cuenta con 1.476 hermanos y pondrá en la calle a casi 200 nazarenos. Realiza el segundo recorrido más largo de la Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, en una jornada que congrega a multitudes en el barrio de San Roque.
Los dos pasos que protagonizan la procesión son Cristo Rey, una talla anónima de la localidad de Cheles que fue restaurada, y Nuestra Señora de la Palma, primera obra del imaginero pacense Santiago Arolo para la cofradía en 1959. A lo largo de su historia, fundada en 1957, la hermandad ha superado desafíos como la crisis de costaleros en los setenta, resuelta gracias al compromiso de sus propios hermanos.
Estrenos pospuestos a 2027
Aunque se esperaban novedades en el cortejo, la cofradía ha comunicado que este año no habrá estrenos. Según ha informado la hermandad, "debido a un problema familiar de la orfebrería no se han podido terminar los trabajos". Por este motivo, los nuevos faroles de cola para el palio, el juego de ciriales para el misterio y la vara dorada del Hermano Mayor se estrenarán en la Semana Santa de 2027.
La procesión iniciará su salida a las 16:30 horas desde la plaza de Santiago Arolo. Atravesará el emblemático puente de San Roque para llegar a la carrera oficial a las 19:30 horas y tiene prevista su recogida a las 22:30 horas, culminando una de las jornadas más esperadas de la ciudad. La calle Toledo será en esc escenario de una conmovedora "petalá" organizada por un empresario de la ciudad.
Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, Santísimo Cristo de la Paz y
Nuestra Señora de la Palma
16:30 Salida. Pza. Santiago Arolo 16:30
16:45 C/ Porvenir
17:00 C/ Toledo (lado izquierdo)
17:20 Av. Ricardo Carapeto
17:45 Puente de San Roque
18:00 Jardines de la Legión
18:15 C/ Eugenio Hermoso
18:30 C/ Bravo Murillo
18:50 C/ Arco Agüero
19:10 C/ López Prudencio
19:30 Pza. España (Carr. Oficial)
19:40 C/ San Blas
19:50 Plaza Cervantes
20:05 C/ Trinidad
20:20 Plaza 18 de diciembre
20:45 Jardines de la Legión
21:00 Puente de San Roque
21:15 Av. Ricardo Carapeto
21:30 C/ Toledo
22:00 C/ Porvenir
22:30 Entrada. Pza Santiago Arolo