La Borriquita de Badajoz procesiona un tramo en silencio por las personas con TEA: "Un Domingo de Ramos, por y para todos"

Niños vestidos de costalero en el cortejo de la Virgen de la Palma

La alegría del Domingo de Ramos vuelve a inundar las calles de Badajoz con la esperada salida de La Borriquita de San Roque, que da comienzo a la Semana Santa de Badajoz 2026. Por quinto año, la cofradía ha reforzado su compromiso social dedicando un tramo en completo silencio a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una iniciativa que marca el inicio de las procesiones.

02 Cristo Rey Semana Santa en Badajoz Escuchar

Un Domingo de Ramos para todos

La medida se llevará a cabo en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, desde el antiguo cine Avenida hasta el final de la vía. Con esta acción, la hermandad busca una inclusión real bajo el lema: "Un Domingo de Ramos, por y para todos".

Un Domingo de Ramos, por y para todos"

Tradición y fervor en San Roque

hermanos 1.476Hermano Mayor: Sergio Martínez Calvo

Presidida por el Hermano Mayor Sergio Martínez Calvo, la cofradía cuenta con 1.476 hermanos y pondrá en la calle a casi 200 nazarenos. Realiza el segundo recorrido más largo de la Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, en una jornada que congrega a multitudes en el barrio de San Roque.

JLL El paso de la Borriquita junto a la Parroquia de San Ropque

Los dos pasos que protagonizan la procesión son Cristo Rey, una talla anónima de la localidad de Cheles que fue restaurada, y Nuestra Señora de la Palma, primera obra del imaginero pacense Santiago Arolo para la cofradía en 1959. A lo largo de su historia, fundada en 1957, la hermandad ha superado desafíos como la crisis de costaleros en los setenta, resuelta gracias al compromiso de sus propios hermanos.

JLL Nuestra Señora de la Palma

Estrenos pospuestos a 2027

Aunque se esperaban novedades en el cortejo, la cofradía ha comunicado que este año no habrá estrenos. Según ha informado la hermandad, "debido a un problema familiar de la orfebrería no se han podido terminar los trabajos". Por este motivo, los nuevos faroles de cola para el palio, el juego de ciriales para el misterio y la vara dorada del Hermano Mayor se estrenarán en la Semana Santa de 2027.

JLL La Hermandad cuenta con su propia banda

La procesión iniciará su salida a las 16:30 horas desde la plaza de Santiago Arolo. Atravesará el emblemático puente de San Roque para llegar a la carrera oficial a las 19:30 horas y tiene prevista su recogida a las 22:30 horas, culminando una de las jornadas más esperadas de la ciudad. La calle Toledo será en esc escenario de una conmovedora "petalá" organizada por un empresario de la ciudad.