Sábado de Pasión, hoy en Badajoz sale el Cerro: la hermandad que transforma el recuerdo de la riada en devoción y futuro

COPE Badajoz profundiza en la historia de la Hermandad de Jesús Obrero y Nuestra Señora del Dulce Nombre de María, una corporación joven cuya identidad está ligada de forma inseparable al barrio pacense del Cerro de Reyes. Fundada en 2012, la hermandad hunde sus raíces en la memoria de la trágica riada que asoló la zona en 1997, un suceso que dejó una profunda huella en sus vecinos y que la cofradía mantiene siempre presente.

El germen de una nueva devoción

01 Dulce Nombre de María Semana Santa en Badajoz Escuchar

La historia de esta Hermandad nace en 2012, pero su impulso definitivo llegó tras un acontecimiento histórico para el barrio: la visita de la Virgen de la Soledad, Patrona de Badajoz, con motivo de su coronación canónica. Aquel día, la imagen de Jesús Obrero, titular de la parroquia, salió al encuentro de la Patrona sobre una parihuela cedida por la Cofradía de San Roque, en un acto que congregó a miles de vecinos.

La intensa devoción vivida durante aquella jornada fue el catalizador para que el párroco, D. Manuel Malagón, junto a un grupo de feligreses, impulsara la fundación oficial de una hermandad que el barrio demandaba desde hacía años. El objetivo principal que se marcaron fue el de poder realizar estación de penitencia en la S.I. Catedral Metropolitana de Badajoz durante la Semana Santa, un anhelo en el que continúan trabajando mientras procesionan cada Sábado de Pasión.

HERMANOS 200Hermano Mayor: Florencio Rodríguez

Memoria, patrimonio y compromiso social

El patrimonio de la cofradía creció el 9 de mayo de 2015 con la bendición de su titular mariana, la Virgen del Dulce Nombre de María. La imagen, tallada en cedro por el imaginero Adrián Valverde Cantero, es una talla de encarnadura morena y ojos color miel que transmite un dolor sereno y se ha convertido en un referente de devoción en el barrio.

Pasos Dulce Nombre de María 28 costaleros

​Capataz: Juan Carlos García

​Banda de Música "Guzman Ricis" de Barcarrota

La corporación mantiene viva la memoria de la riada. En homenaje a las víctimas, y con motivo del 25.º aniversario de la tragedia, la Virgen del Dulce Nombre realizó una salida extraordinaria el 6 de noviembre de 2022 hasta la confluencia de los arroyos Rivilla y Calamón. Además, la imagen está apadrinada por el Batallón de Zapadores de la Brigada XI de Extremadura, en reconocimiento a su labor durante la catástrofe, y ha recibido la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Paralelamente, la hermandad mantiene un firme compromiso con su comunidad a través de una incansable labor social. Situada en un barrio obrero y humilde, colabora activamente con Cáritas en la recogida de alimentos, organiza campañas de juguetes en Navidad y destina los fondos de sus iniciativas solidarias a sostener sus proyectos sociales.

Parroquia de Jesús Obrero, en el Cerro de Reyes

Un Sábado de Pasión con identidad propia

Otro hito reciente tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando la hermandad salió por primera vez de su barrio para participar en la novena de la Virgen de la Soledad en la Catedral. Cada Sábado de Pasión, la cofradía adapta su recorrido para alternar entre el barrio viejo y el nuevo, asegurando que todos los vecinos sientan cerca a su Madre.

Llamador del paso de la Virgen, con el recuero a la Riada

Entre las novedades de su patrimonio reciente destacan una saya bordada, adaptada por la firma de Artesanía Tradicional Sancha desde un traje donado por el torero Juan Ángel Corbacho, y un llamador para el paso que es una réplica del monumento a las víctimas de la riada, donado por un hermano anónimo. El momento culminante de su procesión se vive en la salida y recogida del templo, cuando la cuadrilla de costaleros debe maniobrar con destreza para salvar la escasa altura de la puerta, en una muestra de oficio y fe.