Lorca impulsa el talento joven para despertar el 'gen emprendedor' de la comarca

La II Gala "Gen Emprendedor", celebrada en el Campus Universitario de Lorca, ha concluido con un "éxito rotundo" al congregar más de 50 proyectos procedentes de diversos centros educativos. Alberto García, presidente de Guadalentín Emprende, ha expresado en COPE LORCA Y ÁGUILAS su satisfacción por el aumento de la participación en esta segunda edición. "Estamos muy contentos y orgullosos, esto nos demuestra que tenemos en la comarca talento joven, que pueden ser futuros empresarios y grandes proyectos", ha señalado.
Despertar el gen emprendedor
El objetivo principal de la iniciativa, según García, es "despertar en ser genio emprendedor" y demostrar a toda la comarca que "en Lorca tenemos mucho talento, que son capaces de de de generar buenas ideas y y de poder llevarlas a cabo".
El presidente de Guadalentín Emprende ha agradecido a todos los jóvenes su participación, tiempo y esfuerzo. Les ha recordado que "con trabajo se se consigue desarrollar ideas, se consigue generar buenos proyectos" y les ha animado a seguir adelante con sus inquietudes: "que no se detengan, que tengan inquietudes, que luchen y que vayan a por todas".
Apoyo para hacer realidad los proyectos
Ante la posibilidad de que estas ideas se materialicen, García ha confirmado que "ideas y fuerzas e intenciones tienen". Para ello, existen mecanismos de apoyo como el programa Impulsa, desarrollado en colaboración con el CECLO y el INFO. Este plan ofrece a los jóvenes "esa mentoría, esa ayuda, esa cercanía a las empresas para que conozcan el funcionamiento de de una empresa".
20 aniversario y nuevos retos
De cara al futuro, Alberto García ha destacado el 20 aniversario de la asociación como un hito importante que demuestra "20 años trabajando aquí por el tejido empresarial joven". El objetivo es "mantener el ritmo", continuar ofreciendo formaciones y eventos de networking que generen oportunidades de negocio entre empresarios y seguir consolidando la línea de trabajo de la asociación.
