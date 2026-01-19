El padre extremeño de 'La Pepa' que tendría una avenida en París si fuera francés

Diego Muñoz Torrero y Ramírez Moyano, el ilustre pacense de Cabeza del Buey que fue protagonista en las Cortes de Cádiz, es un perfecto desconocido incluso en su propia tierra, Extremadura. Así lo define José Luis Pastor, portavoz de la productora "Not too late", que ha impulsado un documental para rescatar su figura que se estrena esta tarde el Teatro López de Ayala de Badajoz. Pese a ser una pieza clave en la Constitución de Cádiz de 1812, la mayoría de la gente, más allá de saber que tiene una calle en Badajoz, "les preguntas quién era y la gente no lo sabe".

Un héroe silenciado

Muñoz Torrero fue un personaje incómodo para muchos. "Era un sacerdote liberal, entonces como era sacerdote a unos no les gustaba, como era liberal, a los contrarios no les gustaba, y al final, pues unos por otros la casa sin barrer", explica Pastor. El portavoz de la productora cita a la historiadora María Villarroca Barea, entrevistada en el documental, para calibrar su dimensión histórica: "Si Muñoz Torrero fuera francés, tendría una avenida tan grande como los Campos Elíseos en París, que no tuviéramos ninguna duda de esto".

Si Muñoz Torrero fuera francés, tendría una avenida tan grande como los Campos Elíseos en París" José Luis Pastor Portavoz de la productora "Not too late"

Su influencia fue capital en la redacción de los artículos más aperturistas de la Constitución, liderando al llamado "grupo de los extremeños" en las Cortes. Su talla intelectual ya despuntaba muy joven, llegando a ser rector de la Universidad de Salamanca con tan solo 27 años, elegido además por los propios estudiantes.

Una vida de película

La productora consideró imprescindible abordar su figura porque, además de su relevancia, tiene una "vida bastante de película, bastante cinematográfica". Por ello, se pusieron en contacto con la Fundación Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, cuyo proyecto fue acogido "con los brazos abiertos" y que, tras dos años buscando financiación, ya está en marcha.

Había que hacer un reconocimiento a su figura, porque es un personaje muy desconocido" José Luis Pastor Portavoz de la productora "Not too late"

Perseguido por el absolutismo de Fernando VII, acabó sus días olvidado en la fortaleza de San Julián de Barra, al sur de Lisboa. Sobre su muerte existen múltiples conjeturas: "hay quien dice que murió envenenado, hay quien dice que se resbaló por unos escalones [...], hay quien dice que murió de muerte natural por una mala alimentación". El equipo del documental pudo rodar en esta fortaleza, hoy sede del ministro de defensa de Portugal, gracias a la colaboración del gobierno luso.

El título, 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero', hace referencia a su azaroso viaje post mortem hasta que sus restos descansaron definitivamente en el Pabellón de Hombres y Mujeres Ilustres de Madrid. Pastor relata la anécdota de cómo el propio Patrimonio Nacional "casi desconocía" que sus restos se encontraban allí, lo que subraya el halo de olvido que siempre le ha rodeado.

Un documental riguroso

La reconstrucción de su vida ha supuesto "todo un reto", ya que Muñoz Torrero "apenas dejó nada escrito". El documental se ha documentado rebuscando en archivos y se apoya en el testimonio de 13 especialistas en su figura para garantizar el rigor histórico.

La narración se realiza en primera persona con la voz del cantante Luis Pastor, pero sin ponerle rostro a Muñoz Torrero para "preservar un poco esta cierta incógnita", ya que los pocos grabados que existen de él no son coincidentes. Según Pastor, no querían que nadie se convirtiera "en la ficción en Muñoz Torrero, puesto que hay bastante desconocimiento sobre cómo era el personaje".

El documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero', escrito por Fernando Rodríguez y dirigido por este junto a Javier Palomo y José Luis Pastor, se ha proyectado este 19 de enero en el Teatro López de Ayala de Badajoz. El estreno para el gran público se espera para finales de septiembre de este año y se complementará con una pieza de 20 minutos de carácter didáctico destinada a los colegios.