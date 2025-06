El "influencer" pacense que redactó la Constitución de Cádiz

Badajoz ya tiene una calle con su nombre, pero pocos saben que Diego Muñoz Torrero (Cabeza del Buey, 1761) fue un "influencer decimonónico" que que puso patas arriba el absolutismo con sotana. José Luis Pastor, de la productora Not too late, desempolva su épica en "Los cuatro entierros de Muñoz Torrero", un documental que promete más intriga que un culebrón histórico contando la peripecia vital de un cura liberal redactando la Pepa de 1812 junto con un séquito de extremeños tras él. Pastor lo define con humor: "Si hubiera sido francés, tendría su avenida en París; aquí apenas sabemos que murió envenenado... o resbaló en una celda portuguesa".

La cinta, con estreno en Badajoz este otoño, desvela joyas como su etapa de rector en Salamanca con 27 años o cómo Patrimonio Nacional casi olvida dónde guardaba sus huesos (en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid). "Rodamos en la fortaleza de San Julián, ¡donde murió y ahora vive el ministro de Defensa portugués! Hasta su lápida, cerrada a cal y canto, abrió para nosotros", revela.

con voz extremeña

La voz de Muñoz Torrero la pone el cantautor Luis Pastor, que esta muy ilusionado con el proyecto. Pastor, el productor, evita spoilers, pero adelanta el plato fuerte: los cuatro entierros del título se conocerán en la trama.

Financiado con sello extremeño (Fundación Muñoz Torrero y Fundación CB), el proyecto reivindica a este "progre con casulla" y a su olvidado clan regional en las Cortes de Cádiz. "No fue un héroe solitario: ¡hubo un buen grupo de paisanos defendiendo libertades!", subraya José Luis Pastor. Tras el éxito de su anterior documental sobre Godoy, Not too late confirma la tendencia: Extremadura está rescatando a sus ilustres de la trastienda de la historia. Y Muñoz Torrero, con su muerte misteriosa y su legado enterrado, es el candidato perfecto. "Por fin descansará... en nuestra memoria", sentencia.