Manuel Lara, meteorólogo: “ A partir del martes próximo llegarán a Extremadura lluvias diarias”

Lo ha contado el meteorólogo extremeño Manuel Lara en COPE Badajoz. “El frente que hemos tenido estos carnavales -que no ha sido tan lluvioso como nos hubiera gustado- sí ha supuesto una ruptura de la situación de bloqueo que teníamos, y este frente que está pasando hoy es la confirmación de que la situación se ha desbloqueado y se va a reflejar en los próximos días con episodios de lluvia a partir del martes/miércoles, cuando entraremos en una situación muy favorable a lluvias casi diarias, que no serán grandes cantidades pero sí de carácter continuo”. En los mapas que se manejan no se le ve fin, según explica Lara. “Al menos, hasta mediados de mes, se ve situación favorable de lluvias en Extremadura”.