Badajoz bastión clave para el Partido Popular en Extremadura

Badajoz ha sido siempre el principal feudo del Partido Popular en Extremadura. En las elecciones de 2023, los populares alcanzaron el 43,62 % de los votos. Analizamos la fortaleza popular labrada a lo largo de los años con los distintos gobiernos municipales desde Miguel Celdrán.

La evolución del voto en la última década

El comportamiento electoral de la ciudad refleja una evolución significativa en la última década. En 2011, el PP logró una victoria contundente con el 56,84 % de los votos, doblando el apoyo al PSOE. Sin embargo, en 2015 el mapa político comenzó a fragmentarse con la emergencia de nuevas fuerzas como Podemos y Ciudadanos, lo que provocó una caída de los populares por debajo del 40 % y un estrechamiento en la distancia con los socialistas.

Naharro

A pesar de la clara recuperación del PP, el escenario actual es más competitivo. El PSOE se ha se mantuvo en 2023 cerca del 30 % y Vox consolidaba un respaldo superior al 12 %. Este reparto confirma a Badajoz como un territorio clave, donde la fragmentación del voto y el crecimiento de la derecha alternativa han sido determinantes para el reparto final de escaños en la provincia.

El legado como hoja de ruta

Desde el Partido Popular, Manuel Naharro ha destacado que el apoyo de la ciudadanía "ha sido y sigue siendo fundamental para construir un proyecto sólido para toda la provincia". Naharro reivindica el legado de Miguel Cedrán, el alcalde que, según sus palabras, "transformó la ciudad, la modernizó y que dejó una huella imborrable".

Su forma de gobernar sigue siendo hoy un referente para el Partido Popular en la provincia y en toda la región" Manuel Naharro Presidente Provincial Partido Popular en Badajoz

Para Naharro, "su forma de gobernar sigue siendo hoy un referente para el Partido Popular en la provincia y en toda la región", y lo define como "una referencia imprescindible y un ejemplo". Este legado, afirma, continúa "más patente que nunca" con la presidenta María Guardiola, quien ha demostrado su "compromiso firme con Badajoz, escuchando, trabajando y defendiendo esta ciudad".

Proyectos de futuro para la provincia

Naharro ha recordado los proyectos reflejados en los presupuestos generales de Extremadura para 2026, que "el bloqueo político ha puesto en riesgo". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que serán una realidad tras las próximas elecciones del día veintiuno.

El proyecto de María Guardiola, nuestro proyecto, es el de un Badajoz, tanto ciudad como provincia, con más oportunidades" Manuel Naharro Presidente Provincial Partido Popular en Badajoz

"El proyecto de María Guardiola, nuestro proyecto, es el de un Badajoz, tanto ciudad como provincia, con más oportunidades, más inversión, mejores servicios públicos y protección social, menos impuestos y más futuro", ha sentenciado Naharro. Este plan, concluye, es el resultado del trabajo constante del Partido Popular en toda la provincia de Badajoz.