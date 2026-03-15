La seguridad en Internet irrumpe entre las principales preocupaciones de las familias: "La necesidad de una regulación que restrinja de alguna manera el acceso a móviles o redes sociales"

El acceso a la vivienda y los problemas económicos se consolidan como las principales preocupaciones para los consumidores navarros. Sin embargo, una nueva inquietud ha irrumpido con fuerza en el último año: la seguridad en internet, que ya se sitúa al mismo nivel que la conservación del medio ambiente. Así lo refleja una encuesta presentada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache con motivo del Día del Consumidor este domingo 15 de marzo, realizada a 400 personas en la Comunidad Foral.

Vivienda y economía, en el punto de mira

El acceso a la vivienda vuelve a ser el aspecto que más inquieta a la población, con un 66% de los navarros que se declaran “muy preocupados”, un porcentaje que escala hasta el 69% entre los más jóvenes. Le siguen de cerca los problemas económicos domésticos, como el coste de los servicios básicos o la obtención de créditos, que preocupan mucho al 43% de los encuestados. La calidad del sistema sanitario se posiciona como el tercer motivo de desvelo.

Es necesario el trabajo y la implicación de todas las administraciones para dar solución a este problema"

Desde Irache han señalado la urgencia de abordar la problemática de la vivienda y consideran que "es necesario el trabajo y la implicación de todas las administraciones para dar solución a este problema facilitando la promoción de más pisos, tanto de compra como de alquiler". La asociación también ha destacado la importancia de fomentar la rehabilitación de viviendas para que sean más sostenibles y adaptadas.

Por primera vez, la seguridad en internet aparece como una de las grandes preocupaciones, superando a la seguridad alimentaria o el transporte público. Desde la asociación de consumidores alertan sobre “el uso que dan a móviles o redes sociales algunos jóvenes y niños” y los perjuicios que puede generar. En este sentido, ven “la necesidad de una regulación que restrinja de alguna manera el acceso a estos dispositivos y medios y la educación en su uso”.

La necesidad de una regulación que restrinja de alguna manera el acceso a estos dispositivos y medios"

La sanidad acumula el mayor número de quejas

Durante el pasado año, un 30% de los navarros realizó alguna reclamación, lo que extrapolado al total de la población supondría unas 169.542 reclamaciones. El sector más señalado ha sido la sanidad, que ha acumulado el 33% de las quejas, principalmente por los retrasos en las listas de espera. Le siguen la administración (19%), telefonía e internet (18%) y la banca (15%).

Los principales motivos de reclamación han sido el incumplimiento de las condiciones contractuales (30%) y la falta de información (29%). Destaca el crecimiento de las quejas por el retraso en la entrega (+12 puntos) y el fraude o estafa (+7 puntos) con respecto al año anterior, evidenciando un aumento de los riesgos para el consumidor.

El consumidor exige más transparencia y confianza

La encuesta refleja una demanda clara por parte de los ciudadanos: piden mayor claridad y transparencia a las empresas (45%). De hecho, un 89% de los encuestados cree que los contratos más habituales, como los de telefonía, luz, seguros o bancos, deberían ser más sencillos y comprensibles. Esta falta de claridad es especialmente notable en las contrataciones telefónicas, utilizadas por el 63% de los consumidores.

La situación económica también afecta a los hábitos de consumo. Un 78% de los navarros admite que la subida de precios le ha afectado, y un 29% reconoce sustituir alimentos frescos por opciones menos saludables. En este contexto, un 67% valora que los productos sean de proximidad y el 58% planifica sus compras con una lista para moderar el gasto.

La economía doméstica revela datos preocupantes: un 53% de las personas tiene dificultades para ahorrar a final de mes y un 21% reconoce tener problemas para cubrir sus necesidades diarias. Desde Irache llaman la atención sobre el hecho de que muchas personas, “debido al alza de precios, comen, según ellos mismos reconocen, de manera menos saludable, una situación preocupante”.

En cuanto a la confianza, el comercio tradicional (8,1 sobre 10) y las farmacias (7,5) siguen siendo los sectores mejor valorados por los consumidores navarros. En el lado opuesto, los que menos confianza generan son los centros de belleza (4,1), las compañías energéticas (4,6) y las aseguradoras (4,6).