Goya 'revive' en el Teatro Olympia de Valencia con un musical que mezcla pop y clasicismo

Los actores Javier Godino y Erika Bleda, protagonistas del musical Goya. La melodía de una leyenda, han presentado la obra en Valencia de una manera singular: ataviados con el vestuario de Francisco de Goya y la Duquesa de Alba. En una entrevista en el programa Mediodía Cope Más Valencia con Carles Villeta, los intérpretes han compartido su entusiasmo por actuar en la ciudad, donde el espectáculo se representará en el Teatro Olympia del 20 al 22 de este mes.

Javier Godino, quien encarna a Goya, ha calificado la experiencia de sacar al pintor del escenario como "una aventura", añadiendo que "Valencia lo merece". El actor también ha recordado la conexión del artista con la ciudad, mencionando los dos cuadros que se encuentran en la Catedral de Valencia pintados por el maestro.

Sacar a Francisco de Goya fuera del escenario es una aventura, pero Valencia lo merece" Javier Godino Actor

Un Goya humano y contradictorio

El musical, titulado Goya. La melodía de una leyenda, narra 30 años de la vida del pintor, desde su llegada a Madrid y su relación con las altas esferas, hasta su consagración como pintor del rey. Según Godino, la obra permite conocer "al Goya más humano, más sensible, más romántico también, y encima también el más gracioso".

La producción explora las contradicciones del artista a través de una banda sonora que "mezcla lo clásico y lo pop". Esta dualidad musical refleja a "un hombre que podía dedicarse a trabajar con los reyes y a la vez era un hombre comprometido con el pueblo", así como a un creador capaz de concebir obras "muy luminosas y muy oscuras", ha explicado Godino.

El intérprete también ha reflexionado sobre la figura del pintor, cuya imagen de hombre huraño podría estar vinculada a su sordera y al convulso contexto histórico que vivió, como la Guerra de la Independencia. "Yo creo que era un pacifista, un verdadero pacifista, creo que que eso le afectó", ha comentado Godino, quien también ha recordado las tragedias personales del artista, como la pérdida de muchos de sus hijos.

Dar vida a personajes históricos

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Por su parte, Erika Bleda, que interpreta a la Duquesa de Alba, ha destacado que se trata de una obra de nueva creación que ha contado con una "muy buena dirección". La actriz ha valorado la generosidad del equipo al permitirles "organizar también parte de lo que significan nuestros personajes", un reto al tratarse de figuras que "existieron de verdad".

Bleda ha subrayado el gran trabajo de su compañero de escena, a quien ha descrito como "todo un héroe" que "no sale de escena" durante toda la función. Como pincelada del espectáculo, la actriz ha interpretado un breve fragmento de una de las canciones: "Que se detenga el tiempo, que este instante sea eterno. Mis ojos en tus ojos hasta el fin de los tiempos..."

Que se detenga el tiempo, que este instante sea eterno" Erika Bleda Actriz

La obra Goya. La melodía de una leyenda ofrecerá un total de cinco únicas funciones en el Teatro Olympia de Valencia. El espectáculo promete un montaje magnífico para explorar la vida y obra de una de las figuras más importantes de la historia del arte español.