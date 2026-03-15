El aceite de oliva revoluciona la higiene bucal: el truco ancestral para una boca sana

En la sección semanal Semillas de Salud de COPE Euskadi, la experta en medicina natural, Carlota Olaizola, ha presentado una técnica ancestral para mejorar la salud bucal que está ganando popularidad: el "oil pulling" o arrastre de aceite. Este método, originario de la medicina ayurveda de la India donde se usa aceite de coco o sésamo, se adapta en España con el llamado "oro líquido", el aceite de oliva virgen extra.

Una rutina matutina con aceite de oliva

La práctica consiste en introducir una cucharada de aceite de oliva en la boca nada más levantarse y en ayunas. Durante varios minutos, por ejemplo, mientras uno se ducha, se realizan enjuagues para que el aceite se mezcle con la saliva, formando una emulsión blanquecina. Transcurrido este tiempo, la mezcla se escupe, preferiblemente en un papel o en la basura para no contaminar el agua.

Olaizola subraya que este hábito es un complemento y en ningún caso un sustituto del cepillado. "No sustituye al cepillo de dientes, que es otra cosa", aclara la experta, quien recomienda cepillarse después de desayunar con una pasta natural y un cepillo que no sea demasiado duro.

Beneficios probados para la salud bucal

El principal efecto del ‘oil pulling’ es que elimina las bacterias patógenas al atrapar la película o "biofilm bacteriano" que recubre la boca. Esto, a su vez, ayuda a regular el pH, a diferencia de otros enjuagues más agresivos, y promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos. Como resultado, se obtiene una notable mejoría en la salud de las encías, siendo una práctica muy recomendada para personas con tendencia a la inflamación gingival.

Su uso continuado ofrece grandes ventajas, sin los efectos adversos de los productos químicos" Carlota Olaizola Experta en medicina natural

Aunque es una técnica tradicional, diversos estudios posteriores han confirmado su eficacia. Según Olaizola, se han documentado "muchísimas reducciones de la placa dental" y de la gingivitis en personas que adoptan esta rutina durante semanas o meses. Aunque no es tan potente como un antiséptico como la clorhexidina para un efecto inmediato, su uso continuado ofrece grandes ventajas sin los efectos adversos de los productos químicos. "Si nosotros podemos tener una práctica de este tipo natural, no vamos a necesitar tampoco la clorexidina", afirma.

Aquí, como todo, es la constancia lo que hace la diferencia, hay que meterlo en la rutina" Carlota Olaizola Experta en medicina natural

La ciencia detrás del aceite de oliva

El aceite de oliva actúa de dos maneras. Primero, por un efecto mecánico de arrastre de restos y bacterias. Segundo, mediante un proceso similar a la saponificación del jabón, donde atrapa y elimina los desechos y las bacterias anaerobias generadas durante la noche. Además, sus compuestos fenólicos tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas que son selectivas, es decir, eliminan los microorganismos perjudiciales sin dañar la flora bucal beneficiosa.

El resultado final es unas encías más sanas, rosadas y menos inflamadas. La experta lo indica especialmente para personas con "sonrisa gingival", ya que ayuda a prevenir la retracción de las encías a lo largo de los años. Para obtener estos beneficios, la clave es la perseverancia. Como subraya Olaizola, "aquí, como todo, es la constancia, hay que meterlo en la rutina".