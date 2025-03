Antonio Granero es el padre de uno de los detenidos por el asesinato a una educadora social de Badajoz que ha conmocionado a la sociedad española y pasa este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El caso ha destapado las ínfimas condiciones de seguridad con las que trabajan los educadores sociales.

Este padre ha pedido perdón por el crimen y "ellos mismos podrían haberse lastimado, haberse caído de cualquier tejado por los robos. Era una situación que venía de atrás con un cambio de comportamiento radical desde que empezó a contactar con su madre. Ni siquiera tenía derecho a pedir un régimen de visitas por los primeros años de crianza del niño. Todo ha sido un suma y sigue que han acabado con estos comportamientos desastrosos. Se ha arruinado la vida de esa familia y de las familias de ellos mismos".

Antonio Granero, padre de uno de los detenidos por el asesinato a una educadora social de Badajoz: "La madre ejerce una influencia atroz en el niño y esa es la realidad"

Que un chico de 15 años llegue a esos límites, ¿se ve venir? Responde este padre que el joven vivía con él. De hecho, su hijos están con Antonio desde 2017.

No obstante, el origen de esto lo señala "cuando tenía 7-8-9-10 años y la gran falta de asistencia a clase. El niño faltó entre un 30 y un 40%. Todo esto se prolongó durante seis años y se vio totalmente fuera de juego. Su carácter cambió y los continuos contactos con la madre han dado como consecuencia un cambio de comportamiento con la necesidad de recurrir a la administración. Me veía impedido y la situación era realmente complicado. Hacía tiempo que debía estar privado de libertad por protegerse también a él mismo".

"NOS HEMOS VISTO ABANDONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN"

Y la desgracia, prosigue, es la consecuencia. La familia de otro de los menores denunció unas horas antes del asesinato de Belén.

Por otra parte, explica que el hecho de que "haya denunciado a la madre, tiene sentido. Yo lo he hecho muchas veces. Las huidas reiteradas del crío...y acababa refugiándose en casa de la madre. Yo no voy a hablar de la madre. Ustedes pueden investigar. Es una influencia atroz. Su progenitora no deja de ser influencia y tiene una vida dramática y esa es la realidad. También es un tema que habría que ahondar en él. La madre ha sido una víctima de este sistema al no hacer las cosas bien. El caso lo conozco perfectamente. La madre se ha desgraciado ella misma, a los niños y a todos".

Indica que los niños quedaron marcados de por vida, por más que lo intentaron. Pero hay un poso histórico muy dramático e incomprensible porque "si el padre hubiera hecho esto, se habría arreglado. Se sacan a los niños y se acabó el problema. Y no se ha hecho. Aquí está toda la documentación y todos los intentos de reconducir esta situación. Nos hemos visto abandonados por toda la administración".

Por último, argumenta que los otros hermanos están bien. Aunque la situación es angustiosa y lo están pasando mal. No ha visto todavía a su hijo, cuenta, y no tienen conocimiento "de las declaraciones de ninguno de los tres menores. Es una acusación de uno a otro culpándose. Dijeron que se iban a volver a escapar. Digo yo que empezarán a ser conscientes de lo que han hecho".