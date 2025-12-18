La suerte de la ONCE reparte 175.000 euros entre Almendralejo y Cádiz

El vendedor de la ONCE Joaquín Gil ha repartido 175.000 euros en Almendralejo con cinco cupones del número 69672, agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este miércoles. Gil, que tiene su punto de venta en la céntrica plaza de España, ha mostrado su alegría por haber llevado la suerte a cinco personas.

Un premio repartido

Entre los afortunados se encuentran tanto vecinos de la localidad como un turista. Según ha explicado el propio vendedor, cuatro de los premios han ido a parar a gente de aquí, de Almendralejo. El quinto cupón fue para una persona de la provincia de Cádiz que se encontraba en el municipio pacense participando en un viaje del Imserso.

Aunque este mismo año ya había repartido otros premios, entre ellos 'el Mi día de la ONCE' y 'el superior de 3.000 euros', el vendedor ha asegurado que este "es el más importante" porque ha llegado a "cinco personas diferentes".

Almendralejo, municipio solidario con la ONCE

El cuponero ha destacado que "Almendralejo es muy solidario con la ONCE" y ha recordado que la compra de estos productos contribuye a la obra social que desarrolla el Grupo Social ONCE con personas necesitadas, además de generar empleo.

El cupón sigue siendo el producto estrella" Joaquín Gil Cuponero

Para Joaquín Gil, el cupón tradicional "sigue siendo el producto estrella" y "el buque insignia de la ONCE". Finalmente, ha felicitado a todos los agraciados y ha expresado su deseo de seguir repartiendo premios: "No hay una sin dos, ni dos sin tres, así que aquí me tienen a su servicio".