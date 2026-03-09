Pillan al ladrón de las rejillas de Aceuchal al venderlas en una chatarrería

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Aceuchal (Badajoz) como presunto autor de la sustracción de doce rejas de drenaje del alcantarillado público en varias calles del municipio. El robo, denunciado por el propio Ayuntamiento a principios de marzo, había generado un grave peligro para peatones, ciclistas y conductores al dejar abiertos huecos de considerable tamaño en la calzada.

Una investigación a la chatarra

Tras la denuncia, la Guardia Civil de Aceuchal, en colaboración con la Policía Local del pueblo, inició una investigación. La principal sospecha era que el material robado, por su naturaleza, sería vendido en algún centro de gestión de residuos cercano para obtener un beneficio económico rápido.

Los agentes inspeccionaron varios establecimientos de la zona y sus pesquisas dieron fruto en una empresa de Villafranca de los Barros. Allí localizaron material similar al sustraído y, tras analizarlo, confirmaron que se trataba de las rejillas robadas en Aceuchal.

Al examinar la documentación de la entrega, los investigadores identificaron al autor, un vecino de la misma localidad con antecedentes policiales. Este individuo transportó el material hasta el punto de reciclaje para su venta tras cometer el robo. Con las pruebas obtenidas, se le han instruido diligencias como investigado y el caso ha sido entregado al juzgado de Almendralejo.