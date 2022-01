El Extremadura viajará a Bilbao si hay dinero para costear el desplazamiento

“No hay una solución concluyente”. Esta frase resume la larga reunión que han mantenido este jueves el administrador concursal con sus socios, después de conocer el miércoles la sentencia de la jueza de lo mercantil iniciando la fase de liquidación del Extremadura.

La situación a esta hora de la noche es que el Extremadura mantiene su plan de viaje a Bilbao para jugar el sábado ante el filial del Athletic, pero el desplazamiento ha de costearse. La pregunta es sencilla: ¿hay dinero en la cuenta del club para pagar el viaje? Sí, pero desconocemos la cantidad y en qué situación quedaría la tesorería de efectuarse el abono.

Este viernes, por tanto, la plantilla entrenará a las 9 de la mañana. El viaje está previsto para las 10.30. Antes, a las 10, comparecería Manuel Mosquera. Hasta el último momento, no se sabrá si hay viaje.

Y a todo esto, no hay que olvidar que el Extremadura tiene previsto presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial solicitando que no se ejecute la sentencia de la jueza, ya que considera el equipo jurídico el club que no se dan los supuestos para que el juzgado rechace de oficio el convenio. Puede ocurrir que la Audiencia desestime el recurso, lo que conllevaría la liquidación de la SAD, o que lo estime, validando el convenio aprobado por los acreedores. Claro, que nada de esto tendría sentido si el Extremadura no juega el sábado, ya que sería excluido de la competición.