Juan Antonio Álvarez: "Mi abstención no gustó en Cataluña y tampoco en la zona de Requena"

Apag Extremadura, Asaja y la Comunidad de Labradores de Almendralejo han anunciado que los viticultores de cava extremeños no concurrirán a las elecciones del Consejo Regulador de la DO Cava que se celebrarán el próximo 7 de mayo. La decisión responde a lo que denominan una alianza 'pinza' formada entre productores de Requena y Cataluña, que deja a Almendralejo sin opciones de presentar una candidatura propia.

El detonante de esta situación ha sido la abstención del todavía representante de Almendralejo, Juan Antonio Álvarez Lázaro, en la votación sobre la limitación de nuevas plantaciones de viñedo durante tres años. Álvarez justifica su postura afirmando que fue una decisión consensuada con la administración regional. "Mi abstención no gustó en Cataluña, por supuesto, y tampoco gustó a la zona de Requena", ha explicado.

Juan Antonio Álvarez

Una alianza inesperada

Según ha declarado Álvarez, esta abstención ha provocado un escenario inédito. "Hemos conseguido con esa votación lo impensable, que es que agricultores de Cataluña y Requena vayan dentro de la misma candidatura", ha señalado. Esta unión se ha materializado en la lista que tradicionalmente ha ostentado la representación en la DO, incluyendo ahora a productores valencianos.

Hemos conseguido lo impensable, que agricultores de Cataluña y Requena vayan en la misma candidatura" Juan Antonio Álvarez Lázaro Representante de Almendralejo en el Consejo Regulador del Cava

Esta nueva alianza ha generado una división en Requena, donde numerosos agricultores no respaldan el acuerdo con los productores catalanes. De hecho, según Álvarez, la junta electoral de la DO ha rechazado una candidatura que se había presentado en solitario desde Requena. "Seguiremos defendiendo el sector extremeño del cava desde una posición fuera de la DO", ha sentenciado.

Por su parte, la organización agraria La Unión Extremadura ha denunciado que Álvarez "ha defendido estos años los intereses de los viticultores catalanes y en contra de los de su tierra", según ha apuntado Luis Cortés, coordinador de La Unión. La organización asegura que ellos sí defenderán los intereses de los productores de Almendralejo, a diferencia de Asaja.

00:00 Volumen Descargar Declaraciones de Luis Cortés, coordinador de La Unión

Un futuro incierto para el cava

En el trasfondo del conflicto subyace la preocupación en Cataluña por el crecimiento del cava de Extremadura, especialmente en la producción de vino base. "Se está dando cuenta el consumidor de que hacemos un producto de la misma calidad", afirma Álvarez, quien sugiere que este puede ser uno de los motivos por los que no se desea que la zona extremeña siga creciendo.

La situación del sector es compleja, marcada por la entrada de fondos de inversión extranjeros en las grandes marcas históricas de cava. Este hecho, según Álvarez, está generando un "nerviosismo acuciante" que se suma a la caída general del consumo de vino. Sobre el futuro del sector, se muestra cauto: "Esa es una pregunta que nadie es capaz de responder".

Esa es una pregunta que nadie es capaz de responder" Juan Antonio Álvarez, sobre el futuro del sector del cava Representante de Almendralejo en el Consejo Regulador del Cava

La batalla legal

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha presentado un recurso de alzada contra la resolución ministerial que prohíbe ampliar viñedos de cava durante tres años. Desde el gobierno regional no se descarta incluso acudir a la vía judicial si el recurso no prospera. La decisión de Álvarez de abstenerse, según explica, fue una estrategia acordada con la Junta para "tener un arma de defensa" ante esta limitación.