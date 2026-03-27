Antonio Orozco, Leire Martínez y Ojete Calor encabezan los conciertos de San Julián en Cuenca

Cuenca ya calienta motores para sus fiestas grandes del verano con los conciertos de San Julián 2026. La programación ha sido diseñada para todos los públicos y se celebrará del 21 al 29 de agosto en el recinto anexo al estadio de la Fuensanta, con artistas de primer nivel como Antonio Orozco, Leire Martínez, Siloé, Ojete Calor, Ultraligera, Carlos Ares y Sanguijuelas del Guadiana.

Territorio musical Leire Martínez

Antonio Orozco abre los festejos

El pistoletazo de salida lo dará Antonio Orozco el viernes 21 de agosto. El cantante recalará en la ciudad con su gira nacional ‘La Gira de tu vida’, un proyecto que busca consolidar el vínculo con su público y convertirlo en parte activa del relato tras el éxito cosechado en su anterior gira.

Al día siguiente, el sábado 22 de agosto, será el turno de la popular Fiesta Bresh, un fenómeno musical que se ha convertido en una cita de referencia para el público más joven.

Festival de tributos y rock gratuito

La programación continúa el 27 de agosto con un festival gratuito dedicado a los tributos y al rock. El cartel incluye un homenaje a Extremoduro y a Robe con Blacksuits, un tributo a Fito con Fito y sus malas compañías, y las actuaciones de Trovadorum, Hambruna Porruna y Kanteo.

Fin de semana con el festival ‘Indispensables’

La primera jornada del festival ‘Indispensables’ tendrá lugar el viernes 28 de agosto. El indie-pop será el protagonista con las actuaciones de Leire Martínez, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana y Juancarsupersub DJ-SET.

El festival concluirá el sábado 29 de agosto con una segunda jornada que contará con Siloé, Ultraligera, Ojete Calor, Hoonine, Sr. Aliaga y Don Fluor sobre el escenario, en dos días que prometen una gran fiesta de entretenimiento.

Todos los conciertos se celebrarán en el anexo al estadio municipal de La Fuensanta. Las entradas para todos los eventos de pago ya han salido a la venta este viernes, 27 de marzo, a las 12:00h en el portal ticketvip.