Tres horas que pueden cambiarte la vida: La Pasión de Villanueva de Bogas "tocada por la mano de Dios"

Durante 25 años, la localidad toledana de Villanueva de Bogas, con apenas 1.000 habitantes, ha transformado la Cuaresma y la Semana Santa en un evento de magnitud. Su Pasión Viviente es un "espectáculo extraordinario" que atrae a multitudes y que sus organizadores definen como un sueño cumplido.

Un evento de Interés Turístico

El esfuerzo de este municipio ha sido reconocido oficialmente, ya que en 2019 la representación fue declarada Acto Cultural de Interés Turístico Regional. Según explica su director, José Manuel Álvarez Tellez, el evento trasciende lo religioso para convertirse en "catequesis, acto cultural, social y lúdico", un pilar para la comunidad.

Para quienes deseen asistir, las últimas oportunidades se presentan el próximo fin de semana, con funciones el sábado y el domingo. La quinta y última representación tendrá lugar el Sábado de Gloria, y desde la organización advierten que es necesario darse prisa para "reservar las poquitas entradas que quedan". Aquí puedes adquirir las entradas.

Un montaje único con 110 actores

La magnitud de la producción es uno de sus rasgos distintivos, con la participación de 110 actores del pueblo. "En algunos cuadros estamos cerca de 90 personas en los escenarios", detalla el director. La puesta en escena es singular, ya que cuenta con un escenario principal y otro lateral auxiliar que permite un desarrollo fluido y sin cortes entre escenas, lo que "hace única la pasión de Villanueva".

La reacción del público, especialmente de quienes la ven por primera vez, es de asombro. Muchos "no pensaban que un pueblo tan pequeño tuviera un espectáculo de esta categoría", afirma Álvarez. La emoción es tal que algunos espectadores aseguran que los actores están "tocados por la mano de Dios", una afirmación que al director le llega a impresionar.

Emoción sin caer en lo explícito

A lo largo de casi tres horas de duración, la obra busca conmover desde el buen gusto, evitando caer "en el chabacano de los latigazos y las sangres". La interpretación de Jesucristo es clave, un papel que, según el director, es "muy directo". El objetivo es que el mensaje cale en el espectador, porque "solamente con la calidez que tiene en su voz, te llega".