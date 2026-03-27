Homenaje a cofrades fallecidos y recogida de ramos de olivo por los campos en flor, así se celebra una Semana Santa modesta pero sentida en Ribadeo (Lugo)

No todas las Semanas Santas tienen el mismo número de cofrades, procesiones, imágenes o actos, pero todas tienen un denominador común: el recogimiento y la solemnidad. De eso no anda escasa la Semana Santa de Ribadeo (Lugo). Modesta y sencilla pero organizada con pasión por los integrantes de la Asociación de Amigos de la Semana Santa.

Cada año los socios, capitaneados por Salvador Fernández, enceran las tallas de los santos, los visten con delicadeza, colocan las andas, convocan a los portadores y participantes de los distintos actos y... acometen alguna que otra tarea más anecdótica. Porque la Semana Santa de Ribadeo da para muchas anécdotas, como las peripecias que hay que correr para capturar las palomas que el Domingo de Resurrección saldrán por debajo del manto de la Virgen cuando se encuentre con su Hijo. Cada año es una auténtica odisea encontrar las palomas, cogerlas y mantenerlas a buen recaudo hasta el momento de la santa liberación.

HASTA EL MÍNIMO DETALLE

También hay que estudiar al detalle el recorrido y la resistencia de la cuerda que alzará a un niño o niña ese día para emular a un angelito. Es uno de los episodios más curiosos y bonitos de las procesiones de Ribadeo, el Domingo de Resurrección. Y también se necesitan ganas para, a las puertas del Domingo de Ramos, ir a los campos y parcelas de vecinos colaboradores a recoger los ramos de olivo y buscarlos en flor para que queden más bonitos el día de la bendición. Son recados que se cuidan con mimo y atención.

Todo se va consiguiendo con el trabajo, buen ánimo y colaboración de todos. También hay que buscar llevadores para los pasos y los participantes en el Via Crucis del Lunes Santo. Un acto que suele estar presidido por el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos.

Pero antes de que todos los actos comiencen se vive con emoción este Viernes de Dolores, con la misa solemne de las ocho de la tarde que está dedicada cada año a los cofrades fallecidos, porque no se olvidan. Y este sábado, a las 20.30 en la Iglesia, llega el pregón de la Semana Santa que este año leerá el Vicario Episcopal para la Sinodalidad, Antonio Rodríguez Basanta. Tras este acto, la entrañable actuación de la Coral Polifónica de Ribadeo.

Entre los actos significativos que se organizan en Ribadeo, además del Domingo de Resurrección con la Procesión del Ángel, destaca la celebración de la Pasión del Señor con el acto del desenclavo, al estilo franciscano, con imágenes de la Venerable Orden Tercera. El desenclavo viene acompañado del Coro Miserere mientras que la procesión del Santo Entierro cuenta con el Coro y la Banda Municipal.

Son algunos de los actos de esta semana santa modesta pero muy sentida, que viene anunciada este año por un emotivo cartel que refleja la imagen de Cristo de perfil, con la corona de espinas ensartada en su frente y gotas de sangre deslizándose por su rostro. Una obra realizada por el pintor Juan Monteavaro. Desde la Asociación de Amigos de la Semana Santa han editado, también, un libreto con fotografías y artículos de destacados colaboradores como el párroco Gonzalo Varela, el profesor jubilado Roberto Rodríguez, o el propio obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos.