David Rocha analiza la "batalla" contra la Minera: "El margen de error cada vez es menor"

El CD Extremadura afronta este domingo un partido clave para sus aspiraciones. El equipo recibe a la Deportiva Minera (17:00 horas) en el Francisco de la Hera en un duelo que puede auparle a la tercera posición de la Segunda RFEF. Su técnico, David Rocha, ha analizado en la previa un choque que califica como una 'batalla' y para el que pide el máximo apoyo de la afición.

Un rival en plena forma

Rocha ha elogiado a la Deportiva Minera, un equipo que llega "con una dinámica muy buena" y que, junto al Extremadura, "es el que mejores números tiene en los últimos 9 partidos". El técnico ha advertido de su peligrosidad a domicilio y de la calidad de sus jugadores, como Omar, "un jugador diferencial en la categoría'", o su entrenador, Checa, con "una trayectoria impecable". "Es un partido muy difícil", ha sentenciado.

El entrenador azulgrana ha subrayado la importancia del tramo final de la temporada, donde "cada vez que va quedando menos, el margen de error es menor". Por ello, ha asegurado que "cada partido va a ser una batalla" y que el equipo está "muy esperanzado" de cara a poder sumar los tres puntos.

Óscar, el refuerzo inesperado

David Rocha también ha hablado sobre la incorporación de Óscar Pinchi, el último refuerzo del equipo. El técnico ha explicado que el futbolista llegó inicialmente "para entrenar, ayudarle a ponerse en forma y ver qué opciones tenía en el mercado", pero finalmente "le pareció bien la opción de quedarse" tras ver el día a día del club.

CD Extremadura Sergio Salguero, CEO del grupo DIHEX, Pinchi y Manuel Mosquera, director deportivo del club

Para Rocha, Pinchi es "un refuerzo muy bueno" porque aporta cualidades que el equipo no tenía. "Es el perfil de jugador que necesitábamos", ha afirmado, destacando que les da "esa velocidad punta" y "versatilidad" en el ataque. "Nos da algo que no teníamos, así que muy contento", ha concluido.

El Francisco de la Hera, un fortín

Finalmente, el técnico ha hecho un llamamiento a la afición para que el Francisco de la Hera vuelva a ser decisivo. Rocha ha asegurado que el equipo "siempre juega con 12" en casa y ha pedido a los seguidores que "nos den ese impulso" durante los 90 minutos.

Cuando el Francisco de la Hera está en modo lavadora, es complicado para quien nos visita sacar puntos" David Rocha Técnico del CD Extremadura

El entrenador ha recordado el ambiente que se genera en el estadio y su efecto en los rivales: "Cuando el 'Francisco de la Hera' está en modo lavadora, es complicado para quien nos visita sacar puntos". "No tengo duda de que se espera una buena entrada y que la gente va a dar ese plus más", ha añadido con confianza.