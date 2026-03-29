La D.O. Ribera del Guadiana enciende las alarmas por el desplome en el consumo de vino

La principal preocupación del sector del vino no son los retos tecnológicos o la digitalización, sino la caída estructural del consumo. Así lo afirma Francisco Javier López, director de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, quien califica la situación como un problema de fondo que "no depende tanto del sector". Esta tendencia, que se observa tanto a nivel nacional como internacional, genera una "falta de expectativas importantes", lo que a su vez afecta a inversiones, a nuevos proyectos e incluso a la continuidad del propio sector.

Un sector sin relevo generacional

Una de las consecuencias más graves de esta falta de expectativas es la dificultad para atraer talento joven. Según López, "es más difícil que los jóvenes se incorporen a un sector con falta de expectativas". Aunque reconoce la existencia de una brecha digital, considera que el problema principal es la crisis de consumo, ya que la falta de relevo generacional impide también la llegada de perfiles más adaptados a las nuevas herramientas tecnológicas.

Estand de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana en VINAC

El desafío de atraer a los jóvenes

Para revertir esta tendencia, el director de la D.O. apunta directamente a los nuevos hábitos de consumo. Los jóvenes demandan "productos con menos grado alcohólico y de menor complejidad". López asegura que el sector tiene capacidad para desarrollar vinos adaptados a estas preferencias, pero subraya que el factor económico es clave: hay que ofrecer un producto que demanden "a un precio que se lo puedan permitir".

Los jóvenes demandan "productos con menos grado alcohólico y de menor complejidad"

Esta crisis de consumo afecta a todas las denominaciones de origen a nivel mundial. Sin embargo, López admite que Ribera del Guadiana la sufre con mayor intensidad. El motivo es que "nuestro punto fuerte eran los vinos tintos", precisamente la categoría más afectada por el descenso de la demanda. Otras denominaciones con un mayor peso de los vinos blancos están resistiendo mejor, "aunque ahora ya también está afectando al consumo de blancos", matiza.

VINAC, un punto de encuentro cultural

Respecto al Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura (VINAC), celebrado esta semana en Almendralejo, López valora su consolidación como un foro para la difusión de la cultura del vino. Aunque el interés comercial de las ferias en general ha disminuido, destaca la mejora en las catas y actividades divulgativas. En su opinión, VINAC se ha transformado en "un punto de encuentro" para el sector, una tendencia que, según él, se observa en este tipo de eventos a nivel general.