La comisión de investigación del regadío de Barros llamará a comparecer a Vara, García Bernal, Morán e Higuero

La comisión no permanente de investigación sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros llamará a comparecer a 77 personas, entre ellas, el expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, la titular de Agricultura durante su gobierno, Begoña García Bernal, y los actuales consejeros del Ejecutivo del PP Mercedes Morán e Ignacio Higuero.

Este grupo de trabajo parlamentario ha aprobado este jueves las propuestas presentadas por los cuatro grupos con representación en la Asamblea, todas ellas por unanimidad, a excepción de la comparecencia de Fernández Vara, solicitada por Vox y respaldada por este partido, PSOE y PP.

Unidas por Extremadura ha votado en contra porque, según ha alegado su portavoz, Irene de Miguel, no procede su intervención en la comisión al no haberse solicitado la comparecencia del ex presidente de la Junta José Antonio Monago (PP), "que también fue presidente cuando estaba este proyecto en marcha", ni de la jefa del Ejecutivo regional, la popular María Guardiola.

Los cuatro grupos sí han solicitado la comparecencia de la ex consejera Begoña García Bernal -actualmente secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación-, y todos ellos menos Vox han pedido también la de Mercedes Morán e Ignacio Higuero, consejeros de Agricultura y Gestión Forestal, respectivamente, en el Gobierno de Guardiola.

En representación del gobierno de Monago intervendrá, a petición del PSOE, el ex consejero de Agricultura José Antonio Echávarri.

Además, los socialistas han propuesto la comparecencia de Camino Limia, antecesora de Higuero al frente de Gestión Forestal, cuando esta consejería era gestionada por Vox.

Este último partido, por su parte, ha planteado llamar a declarar al ex comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski.

En el listado de comparecientes figuran asimismo altos cargos, actuales y pasados, de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Agricultura, así como de las direcciones generales de Agricultura y de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Junto a ellos aparecen también miembros de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, con su presidente a la cabeza, Isidro Jesús Hurtado Álvarez, de diferentes organizaciones agrarias, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y alcaldes.