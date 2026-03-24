Los agricultores de Almendralejo estallan y amenazan con denunciar al Ayuntamiento

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha anunciado que no descarta emprender acciones judiciales contra el consistorio por el mal estado de la red de caminos rurales de titularidad municipal. Ha transcurrido un mes desde que la organización reclamó públicamente al Ayuntamiento el arreglo de estas infraestructuras por el peligro que entraña para agricultores y ciudadanos, sin haber recibido respuesta alguna.

Ante esta situación, la comunidad advierte a los usuarios que, en caso de sufrir un accidente, dejen testimonio gráfico y avisen a la Policía Local para que levanten el correspondiente atestado. Este documento sería clave para poder acudir a los tribunales y reclamar responsabilidades.

Deterioro por la lluvia y falta de mantenimiento

Según la CLYGAL, al deterioro habitual de estos caminos se suman ahora los efectos del elevado índice de pluviosidad registrado durante el otoño y el invierno. La organización agraria critica que la política de infraestructuras del Ayuntamiento se limita a realizar parcheos insuficientes en vías muy transitadas.

La comunidad de labradores considera que un mes es un plazo más que prudencial para que el Ayuntamiento hubiera iniciado las reparaciones. Por ello, recuerdan directamente al alcalde, José María Ramírez, que “él será el responsable de los accidentes que se puedan producir debido al mal estado de estas infraestructuras de su competencia”.

Será el responsable de los accidentes que se puedan producir debido al mal estado de estas infraestructuras" La Comunidad de Labradores, al alcalde

Una 'burla' a los ciudadanos

Finalmente, la CLYGAL tilda de ‘burla’ la actitud del Gobierno local. Critican que, mientras alardea de subir el presupuesto para 2026 un 44 %, mantiene la red de caminos rurales en un “estado penoso y peligroso” para la seguridad de miles de labradores y ciudadanos que también los utilizan para practicar ciclismo o senderismo.