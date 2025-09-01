¿Se reforzará el Extremadura en las últimas horas de mercado? ¿Cómo está la plantilla?

El CD Extremadura ha cerrado la pretemporada disputando el Triangular Virgen Coronada de Villafranca de los Barros, en el que compitió con el CD Badajoz y el cuadro anfitrión. A partidos de 45 minutos, el Extremadura le ganó 1-0 al Badajoz y empató a uno con el Villafranca, que ganó el torneo a los penaltis al equipo de Cisqui, después de haber derrotado también al Badajoz.

Empieza lo bueno, primera jornada de liga, el domingo, a las 7 de la tarde, en el estadio Francisco de la Hera, contra el Atlético Malagueño.

Habrá que estar pendientes esta semana de la evolución de los jugadores que tienen problemas físicos, como Cordero, Tala y Núñez.

En COPE hemos entrevistado a Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura.