¿Se reforzará el Extremadura en las últimas horas de mercado? ¿Cómo está la plantilla?

La liga comienza el domingo. Extremadura-Atlético Malagueño, a las 19 horas

Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura
Entrevista a Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El CD Extremadura ha cerrado la pretemporada disputando el Triangular Virgen Coronada de Villafranca de los Barros, en el que compitió con el CD Badajoz y el cuadro anfitrión. A partidos de 45 minutos, el Extremadura le ganó 1-0 al Badajoz y empató a uno con el Villafranca, que ganó el torneo a los penaltis al equipo de Cisqui, después de haber derrotado también al Badajoz.

Empieza lo bueno, primera jornada de liga, el domingo, a las 7 de la tarde, en el estadio Francisco de la Hera, contra el Atlético Malagueño.

Habrá que estar pendientes esta semana de la evolución de los jugadores que tienen problemas físicos, como Cordero, Tala y Núñez. 

En COPE hemos entrevistado a Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura.

