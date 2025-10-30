El plan perfecto del Extremadura que le hace soñar en la Copa del Rey

El CD Extremadura vive un momento dulce. El equipo ha refrendado su liderato en Segunda RFEF, con una victoria ante Jerez Deportivo FC, y un triunfo de prestigio en la Copa del Rey, tras eliminar a la UD Las Palmas, un equipo de superior categoría. La gesta, calificada como un "partidazo, de los mejores de los últimos años", ha puesto de nuevo al club en el mapa nacional y ha desatado la ilusión en la ciudad, que ya espera aun rival de Primera División en la próxima eliminatoria.

Blas Sánchez, Antonio del Hoyo y Ángel Gutiérrez analizan el gran momento que atraviesa el Extremadura.

Un plan que salió a la perfección

El técnico Cisqui planteó un partido largo, madurando el juego y buscando sus opciones, y la estrategia resultó impecable. Por segundo encuentro consecutivo, apostó por un sistema con tres centrocampistas que ha dado un gran resultado. Con Luis Nicolás como pivote estático y Zarfino y Marcos con más libertad, el equipo se ha mostrado muy cómodo, encontrando una nueva fórmula de juego que le ha permitido superar a rivales como Jerez y Las Palmas.

La solidez táctica se vio reforzada por un gol tempranero, fruto de la presión alta sobre la salida de balón del equipo canario. A partir de ahí, el Extremadura controló el partido, ampliando la ventaja hasta el 2-0 con un penalti provocado por Manchón. Pese al 2-1 de Las Palmas en un córner, una parada clave de Cristian y el definitivo 3-1, obra de Frodo, sellaron una noche histórica.

Fue un auténtico partidazo, de los mejores de los últimos años" Blas Sánchez, director de Deportes COPE en Almendralejo

CD EXTREMADURA El CD Extremadura celebra la victoria ante Las Palmas

Nombres propios de una noche histórica

La victoria fue un trabajo colectivo, pero varios jugadores brillaron con luz propia. La actuación de Samu Hurtado en defensa fue calificada como "un escándalo", pareciendo "un jugador top". La pareja de centrales, con Cordero y Cano, también rayó a gran nivel, aportando una solidez defensiva que es una de las claves del equipo. En la portería, Cristian ha completado dos partidos de notable, generando una sana competencia.

El crecimiento del equipo también se explica por la irrupción de los más jóvenes. Jugadores sub-23 como Usama o Luis Nicolás están asumiendo galones en partidos de máxima exigencia. Cisqui no ha dudado en darles la alternativa por delante de nombres más veteranos, y ellos han respondido en el campo, una muestra de que el entrenador arriesga en sus decisiones y, de momento, le están saliendo bien.

Mirando al futuro: Melilla y el sorteo

Tras la euforia copera, el Extremadura ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso de liga, el domingo a las 12:00 horas en Melilla. Un rival complicado en su campo, que además estrena entrenador, pero para el que Cisqui cuenta con la ventaja de tener frescos a jugadores clave como Callejón, Diego Díaz y Frodo, que apenas jugaron media hora contra Las Palmas.

En el horizonte queda el sorteo de la segunda eliminatoria de Copa del Rey, que se celebrará el 11 de noviembre. La afición anhela un enfrentamiento contra un equipo de Primera División, con el Betis y el Sevilla como los rivales más deseados por el potencial atractivo deportivo y el impulso económico que supondría para el club.