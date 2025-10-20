DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 20 OCT 2025
El CD Extremadura pierde su primer partido de la temporada
Almendralejo - Publicado el
1 min lectura5:59 min escucha
El CD Extremadura ha cosechado su primera derrota de la temporada. Los azulgranas cayeron este domingo 1-0 en Lebrija ante el Antoniano, posiblemente, el equipo más flojo al que se ha enfrentado el Extremadura en lo que llevamos de temporada. No mereció perder el equipo de Cisqui, que dominó, pero fue un querer y no poder en un campo pésimo de césped artificial.
El Extremadura volvió a enfrentarse a una nueva jornada de liga con muchas bajas, hasta seis. Callejón, por motivos personales, y Zarfino, con molestias en el soleo, no jugaron.
El Extremadura ha sumado dos puntos de nueve en las últimas tres jornadas. Aun así, es colíder, con 14 puntos, con el Atlético Minera. Escuchamos a su entrenador, Cisqui
El próximo partido del Extremadura será el sábado que viene, a las 18 horas, en casa, ante el Jerez Deportivo FC, que es antepenúltimo.
"Las joyas del Louvre han sido sustraídas por cuatro tíos que solo necesitaron siete minutos para cometer uno de los robos del siglo"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h