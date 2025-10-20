DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 20 OCT 2025

El CD Extremadura ha cosechado su primera derrota de la temporada. Los azulgranas cayeron este domingo 1-0 en Lebrija ante el Antoniano, posiblemente, el equipo más flojo al que se ha enfrentado el Extremadura en lo que llevamos de temporada. No mereció perder el equipo de Cisqui, que dominó, pero fue un querer y no poder en un campo pésimo de césped artificial.

El Extremadura volvió a enfrentarse a una nueva jornada de liga con muchas bajas, hasta seis. Callejón, por motivos personales, y Zarfino, con molestias en el soleo, no jugaron.

El Extremadura ha sumado dos puntos de nueve en las últimas tres jornadas. Aun así, es colíder, con 14 puntos, con el Atlético Minera. Escuchamos a su entrenador, Cisqui

El próximo partido del Extremadura será el sábado que viene, a las 18 horas, en casa, ante el Jerez Deportivo FC, que es antepenúltimo.