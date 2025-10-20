COPE
Podcasts
Deportes Almendralejo
Deportes Almendralejo

DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 20 OCT 2025

El CD Extremadura pierde su primer partido de la temporada

Once del Extremadura en Lebrija ante el Antoniano
00:00
Descargar

DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 20 OCT 2025

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura5:59 min escucha

Descargar

El CD Extremadura ha cosechado su primera derrota de la temporada. Los azulgranas cayeron este domingo 1-0 en Lebrija ante el Antoniano, posiblemente, el equipo más flojo al que se ha enfrentado el Extremadura en lo que llevamos de temporada. No mereció perder el equipo de Cisqui, que dominó, pero fue un querer y no poder en un campo pésimo de césped artificial.  

El Extremadura volvió a enfrentarse a una nueva jornada de liga con muchas bajas, hasta seis. Callejón, por motivos personales, y Zarfino, con molestias en el soleo, no jugaron.

El Extremadura ha sumado dos puntos de nueve en las últimas tres jornadas. Aun así, es colíder, con 14 puntos, con el Atlético Minera. Escuchamos a su entrenador, Cisqui

El próximo partido del Extremadura será el sábado que viene, a las 18 horas, en casa, ante el Jerez Deportivo FC, que es antepenúltimo.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 20 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking