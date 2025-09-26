El PSOE de Torremejía pone en el foco a la concejala Cabanillas: "Es por culpa de ella"

Nuevo capítulo en la crisis del Ayuntamiento de Torremejía. Recordemos que el alcalde Francisco Trinidad Peñato (PP) ha sido condenado por delitos leves de agresión a dos vecinos. Su propio partido le ha pedido que dimita. Peñato no lo hará, seguirá junto al resto de concejales del PP gobernando como grupo no adscrito y ha avanzado que se presentará como independiente a las elecciones de 2027.

Y a todo esto, el PSOE en declaraciones a COPE Extremadura, afirma que debe dimitir porque hay una sentencia con condena. Fede González es el portavoz del PSOE en Torremejía, y pone en la diana a la concejala Raquel Cabanillas, dejando caer que influye y maneja al alcalde.

El PSOE de Torremejía no hará ningún movimiento entre los concejales del PP para presentar una moción de censura contra Peñato.