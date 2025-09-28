El Granada consigue el primer triunfo de la temporada en El Alcoraz

Los futbolistas del Granada celebran el gol de la victoria.

El Granada logró la primera victoria de la temporada en el campo del Alcoraz (0-1) en un partido muy serio de los andaluces y con un Huesca que en la primera mitad tuvo fallos en la defensa y que en la segunda parte dominó pero fue ineficaz delante de Zidane, que tuvo buenas intervenciones.

El inicio del partido no tuvo un equipo dominador claro aunque el Huesca territorialmente tuvo más el balón, pero la primera ocasión clara del partido la tuvo el Granada en el minuto 4 por medio de Sola que delante del portero no supo meter el gol a bocajarro, despejando Dani Jiménez a saque de esquina.

El Granada, que estaba siendo más sólido en el partido, en una de las contras la defensa del equipo azulgrana dudó y Aleman, a pase de Faye, mandó el balón al fondo de la portería (0-1).

En el último cuarto de hora el Huesca se rehizo del mazazo del gol encajado y empezó a tener el balón y llegar al área granadina.

En el segundo tiempo el Huesca buscó la portería contraria, lo que hizo que se tuviera que encerrar el conjunto granadino y tuviera que defenderse como pudiera, estando sometido en todo momento y salvando Zidane la portería con varias ocasiones.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Huesca: Dani Jiménez; Abad, Piña, Pulido, Arribas (Liberto, m. 52), Ro; Kortajarena, Sielva (Enol, m. 77) , Portillo (Alvarez, m. 52); Luna (Ojeda, m 67), y Enrich (Ntamak, m. 77).

1 - Granada: Zidane; Casadesús, Lama, Opoong, Diallo (Hormigo, m. 62); Ruiz (Hongla, m. 69), Alcaraz, Aleman. Sola (Sáenz, m. 79), Pascual (Boudini, m. 70) y Fayé ( Williams, m. 84). y esperar

Gol: 0-1.m. 24, Aleman.

Árbitro: Ascediano Monescillo. Mostró tarjeta amarilla por parte del Huesca a Piña; y por parte del Granada a Alcaraz,

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Segunda División disputado en el estadio del Alcoraz entre la SD Huesca y el Granada ante 4.589 espectadores.