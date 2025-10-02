Llega a Almendralejo 'Criaturas Jurásicas'

Llega a Almendralejo una completísima exposición de maquetas de dinosaurios.

Los días 4 y 5 de este mes (dos únicos días), se podrá disfrutar en el pabellón municipal del recinto ferial de Almendralejo de esta exposición, con más de 40 dinosaurios a escala real, muchos de ellos animatrónicos (se mueven, rugen y respiran), castillos hinchables tematizados y realidad virtual.

Exposición 'Criaturas Jurásicas'

Juego, fantasía y cultura en un solo parque temático. La exposición consta de diferentes zonas y áreas que completan de forma amena e interactiva la información sobre estos animales prehistóricos, entre ellas, un área de fósiles y esqueletos de dinosaurios y también un arenero en la que los niños tratarán de encontrar restos fósiles ocultos en un banco de arena.

También se dispondrá de una zona de dibujo infantil donde pueden colorear las plantillas de sus dinosaurios preferidos y un espacio de cine donde se proyecta un documental accesible a todos los públicos; y, por último, una zona ‘raider’ donde poder montar a lomos a uno de estos dinosaurios. Toda la información está disponible en www.criaturasjurasicas.com y en las taquillas de la exposición.