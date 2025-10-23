La Diputación de Badajoz concede ayudas a las sociedades locales de cazadores para la recuperación de poblaciones de caza menor

La Diputación de Badajoz ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a las sociedades locales de cazadores para la recuperación de poblaciones de caza menor en cotos sociales autorizados durante la temporada 2025-2026.

Se trata de una medida histórica, fruto de meses de trabajo, y que supone un impulso sin precedentes a la gestión cinegética sostenible en la provincia de Badajoz.

Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, cuentan con un presupuesto total de 300.000 euros y permitirán financiar hasta el 100% del coste de las actuaciones, con un importe máximo de 8.000 euros por sociedad.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las sociedades locales de cazadores de la provincia de Badajoz titulares de cotos sociales autorizados y sin aprovechamientos suspendidos.

La presentación de solicitudes se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz hasta el 10 de noviembre

SORTEO DE RECECHOS SELECTIVOS EN CÍJARA

La Junta de Extremadura, en colaboración con la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), ha lanzado una convocatoria para un sorteo de veinte jornadas de recechos selectivos en la Reserva de Cíjara para la temporada 2025-2026. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 26 de octubre de 2025 a través del botón de inscripción.