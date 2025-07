Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 04 JULIO 2025

La primera agenda de julio llega repleta de actividades para disfrutar en compañía, que es como mejor se disfruta todo.

Esta semana tenemos el Festival de Jazz, la Gran Feria de Valencia que presenta los Conciertos de Viveros y que ofrece espectáculos para todos los públicos en diferentes escenarios de la ciudad. El festival Serenates de La Nau que continúa con los recitales programados al aire libre hasta el domingo. También podemos ir a ver el Festival Internacional de Música de Cámara de Godella y la Fira Berklee en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

En cuanto a artes escénicas hoy se estrena el musical El Fantasma de la Ópera en el Palau de Les Arts y mañana regresa al Teatro Talia la divertidísima comedia Por los Pelos.

El Palau de la Música ha pensado en los más pequeños y este fin de semana celebra otra edición más de Palau Kids con actividades y espectáculos las mañanas del sábado y el domingo.

Y para quien se vaya este mes de julio a Madrid recomendamos el espectáculo Hasta el final de la fiesta de la gran actriz valenciana Mamen García que junto a su hijo, el destacado músico Albert Sanz, presenta esta antología musical-emocional desordenada en el Teatro Infanta Isabel. Una delicia.

Como decíamos, en el mes de julio Valencia da el acelerón cultural antes de irse de vacaciones con la tradicional Gran Fira de Juliol.

...y estos días que tenemos por delante vamos a tener una agenda repleta de actividades para no tener tiempo de aburrirnos.

Tenéis toda la información en la web granferiavalencia.com

Los Conciertos de Viveros proponen una serie de recitales al aire libre para todos los gustos.

Esta noche actúan Los Secretos y De Rancho. Mañana será el turno de Hakuna Group Music y el domingo el directo será para Rosario con el espectáculo Universo de Ley en el que va a interpretar los éxitos más destacados de su carrera.

Más voces femeninas nos acompañarán la semana próxima en los Jardines de Viveros. El martes veremos en directo a MªJosé Llergo y Marina Reche + Moni Motes. El jueves veremos a Vanesa Martín y el viernes a Europe, pero de eso ya hablaremos en la próxima agenda.

Dos fechas de concierto en nuestra ciudad son las que tiene Antonio Orozco con La Gira De Mi Vida, el tour con el que conmemorará 25 años de carrera con otros tantos conciertos. En los directos de esta gira el repertorio combinará sus grandes éxitos con las canciones de su nuevo álbum.

Con más de un millón y medio de discos vendidos, un disco de diamante, diez discos de platino y numerosos de oro, Orozco es un referente en el panorama musical español e internacional.

Los conciertos tendrán lugar esta noche y mañana en el Pabellón de la Fuente de San Luis.

También ha tenido que doblar conciertos El Último de la Fila que actuará esta noche y el próximo día 9 de julio en Valencia.

Los fans de Manolo García y Quimi Portet agotaron las entradas nada más salir a la venta.

También tiene lugar esta noche el Festival Verbeneo de Museo en La Marina Norte.

Una noche de verbena con artistas que llenarían una galería de museo dado los temazos verbeneros que han tenido a lo largo de estas últimas décadas.

Subirán al escenario Azúcar Moreno, Chenoa, David Civera, Carlos Baute, Rosa López, Soraya, King África, Natalia, Coyote Dax y Malena Gracia.

El Estadi Ciutat de València recibe mañana el tour Jesucrista Superstar de Rigoberta Bandini. Un concierto para el que no quedan entradas.

Mañana por la noche la sala Loco Club presenta el concierto Rhythm & Soul Night con dos destacadas bandas: The Groovaloovas y Los Fabulosos Blueshakers.

El mismo escenario recibe el domingo a Lady Wray cantante y compositora estadounidense. Nacida en Virginia, tiene todo lo que se espera de una cantante: un contagioso toque de la familia Jackson Five, un registro musical como el de Aretha y una formación religiosa que le ha dado una textura pura y sanadora a su voz. Debutó en 1998 mostrando la versatilidad de su voz e inclinándose hacia el soul y el R&B con toques de hip-hop, que ahora se mantiene en su nuevo disco Piece of me aunque con una mayor presencia de soul.

Esta noche la Sala 16 Toneladas presenta en directo a Luis Prado que por cierto acaba de ser telonero de Wilco el pasado fin de semana.

Teclista y compositor de Sr. Mostaza, colaborador de artistas de la talla de Miguel Rios, M-Clan o Quique González también tiene tiempo para desarrollar su carrera en solitario.

Presenta en directo las nuevas canciones de su último disco La Estafa de la vida adulta en un concierto que promete.

El domingo la misma sala recibe a una veteranísima institución del blues: Bobby Rush.

El vocalista, compositor y multi instrumentista presentará su nuevo trabajo Young Fashioned Ways. El “noventañero” que tiene una carrera con una veintena de premios y reconocimientos de primer orden, es miembro del Blues Hall Of Fame desde 2006. Sin olvidar que suma siete nominaciones y dos victorias en los Grammy.

Serenates, el festival que organiza la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura lleva ya treinta y siete años amenizando las noches de verano desde el claustro de La Nau con una destacada programación para públicos muy variados.

Esta noche veremos al Cor de la Generalitat Valenciana que presenta un programa a cappella que, mediante los textos, las melodías o las armonías, evocará los cuatro elementos (Aqua, terra, aer, ignis) con obras de Monteverdi, Palestrina, Guerrero, Schubert, Brahms, Santiago Veros y Matilde Salvador entre otros.

Mañana la velada será una Nit Popular con Els Tornejants, Nova Muixeranga d’Algemesí y Colla de dolçaines i percussió UV que saldrá del claustro para celebrarse en la plaza del Patriarca con entrada libre. El domingo se clausurará la edición de este año con El poeta soldat: músiques dansades del Marquès de Santillana de la compañía de danza histórica Armonía Danza.

El Festival de Jazz de Valencia recibe estos días a primeras figuras en su escenario.

Esta noche la Orquesta de València volverá a participar en el Festival con un solista muy querido como es el trompetista venezolano Pacho Flores.

Mañana debuta en el Festival Mulatu Astatke. En su gira de despedida el Padre del género «Ethio-jazz», combina ritmos etíopes con armonías jazzísticas y latín jazz.

El domingo actúa una de las artistas más queridas por el público valenciano, Andrea Motis, que presentará Temblor.

Andrea Motis

El martes se juntan dos titanes: el pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista flamenco Tomatito, en un diálogo entre el Caribe y Andalucía.

Debutará en el festival al día siguiente Julian Lage. Y el jueves, un destacado elenco valenciano protagonizará la velada: Ester Andújar, Carles Denia & David Pastor presentarán Inner songs.

Y como nos gusta tanto la cultura, nos hacemos eco de una iniciativa muy necesaria.

La Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional Física de la Comunitat Valenciana, CODIFIVA, lanza el proyecto Cultura es Vida que ofrece una guía de accesibilidad de la cultura de valenciana de la mano de los principales centros culturales de la ciudad.

El proyecto se enmarca en la campaña Sal a tu manera que se ha presentado estos días.

Todas las personas, en algún momento de nuestra vida, podemos enfrentarnos

a una limitación física, sensorial o cognitiva... y todos y todas queremos

disfrutar de la música, el teatro, el arte o el cine con quien deseemos.

Todos deberíamos poder acceder a la cultura, pero dos de cada tres personas con discapacidad no participan en su oferta.

Por eso se ha puesto en marcha este proyecto tan beneficioso a través de la web culturaesvida.org

Mañana sábado Berklee Valencia celebra la graduación de sus estudiantes en una jornada abierta al público con música en directo y actividades para toda la familia en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El evento, que comenzará a partir de las dos de la tarde hasta la medianoche en los exteriores del campus, incluirá actuaciones musicales, proyecciones audiovisuales, talleres de arte y ciencia, foodtrucks y mucho más.

Habrá tres conciertos en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía, espacio donde habitualmente actúan los alumnos del campus de nuestra ciudad.

Tras el gran éxito en Madrid y después de cautivar a más de 160 millones de espectadores de todo el mundo, el musical El Fantasma de la Ópera viene a Valencia.

Hoy se estrena en Les Arts, escenario acorde al montaje que lleva este inolvidable espectáculo. Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910 con partitura de Andrew Lloyd Webber, el musical cuenta la historia de un misterioso enmascarado que acecha a su enamorada bajo la Ópera de París.

El musical estará en Valencia hasta el 20 de julio con funciones de martes a domingo.

La música de cámara también es muy bien recibida en verano y si los auditorios donde se interpreta son bonitos, pues se disfruta todavía más.

El Festival Internacional de Música de Cámara de Godella arrancó anoche en los jardines de Villa Eugenia. Destaca la programación que reúne intérpretes destacados y propuestas como el recital a 4 manos de dos grandes del piano y formas escénicas innovadoras como Bach lava más blanco, espectáculo teatro-musical.

Siguiendo con las artes escénicas, esta semana despedimos a los hermanos Cadaval que han estado en el Teatro Olympia estas últimas semanas.

Los Morancos Bis a Bis se despide el domingo, cuando representen la última función en Valencia de este divertido espectáculo.

Estos días se representa en el Teatro Círculo el montaje de improvisación titulado Ring.

Es un espectáculo donde todo comienza con los mensajes del público. A través de llamadas absurdas, historias cruzadas y escenas inesperadas, Alejandra y Alex construyen una narrativa única y efímera. Con los mensajes como argumento, diseñan cada función como irrepetible, hilarante y extrañamente emotiva. Una experiencia teatral que vibra como una notificación y suena como un ring.

Artea Espai presenta el montaje que han preparado las alumnas del grupo de Teatro Musical de Artea Escuela que muestra el trabajo realizado durante el curso.

El espectáculo Seis es un recuento moderno de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra, presentado como un concierto de pop actual. Las esposas cantan y cuentan su historia para decidir quien sufrió más por el rey Enrique, y por esa razón, discuten quién debería ser la cantante principal del grupo.

El musical Six fue estrenado por estudiantes de la Universidad de Cambridge en el Festival Fringe de Edinburgh en 2017. Actualmente, tiene producciones profesionales en el West End y en Broadway.

La semana que viene tenemos además de lo que ya hemos comentado, el estreno en Valencia de Romeo y Julieta, el musical en el Teatro Olympia; el festival de música FAR en La Marina y otras muchas actividades para refrescar las noches de verano.

FAR València es un ciclo de música que se celebra en nuestra ciudad en su primera edición del 9 al 31 de julio de 2025, convocando en la ciudad a artistas internacionales en una oportunidad única para verlos en directo.

La semana que viene arrancará con los conciertos de Trueno, Fito Páez y Molotov. Durante este mes visitarán La Marina Norte Los Planetas, Los Manolos y Kiko Veneno y Santana, entre otros.

EVA MARQUÉS