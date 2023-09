"El valenciano no se va a perseguir, pero queremos libertad": Rovira, Conseller de Educación

El Conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha visitado los estudios de COPE Valencia para abordar temas tan trascendentales como el valenciano en las aulas, la salud mental durante la etapa educativa o los problemas de asignación de plazas de los profesores.

Rovira lo ha dejado claro en Mediodía COPE Valencia "no se va a perseguir el valenciano en las aulas en absoluto, todo lo contrario lo que pretendemos es que haya libertad. Creemos que es necesario el conocimiento de la asignatura de valenciano y vamos a tomar medidas para que el conocimiento de esta y su superación también te otorgue algún tipo de titulación en valenciano; pero, por otro lado, nosotros lo que creemos es en la libertad para que los padres podamos decir si queremos que nuestros hijos estudien el 100% o una parte en valenciano y otra parte o el 100% en valenciano aparte de la lengua castellana que siempre será una asignatura que se dará en castellano lógicamente, o si queremos que nuestros hijos estudien más en castellano que en valenciano".

Además, Rovira quiere alejarse de imposiciones de lengua y de ideología "como la que puso el pacto del Botánico, a través de la cual si algún centro quería dar más horas en inglés era a cambio de exigirles que dieran más horas en valenciano.

SACAR LA IDEOLOGÍA DE LAS AULAS

El Conseller cree que no se debe ideologizar a los niños y por eso mismo quiere sacar "toda la ideología de las aulas, que los niños se formen". Para explicar este asunto ponía en el programa de Carles Villeta el ejemplo de un libro de Caperucita que le llegaba hace menos de una semana dónde "se les habla del machismo, el sexismo y tal y de por qué Caperucita por ser mujer no se podía enfrentar al lobo yo creo que eso es ideologizar a los niños al cuento de Caperucita hay que contarlo como fue en origen y no tergiversarlo". Rovira recordaba también como hemos visto a niños en manifestaciones por motivos que no tienen nada que ver con la educación.".

PROBLEMA CON LA ASIGNACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

Hasta cuatro veces se han tenido que reasignar plazas a profesores este verano. Un hecho que ha despertado el malestar entre muchos de los docentes. Sobre este tema Rovira asegura que "básicamente ha sido la herencia que no estaban bien hechas las cosas. Este año era mucho más complicado que años anteriores porque se unía que este año hubo un proceso de estabilización de interinos que se ha hecho en toda España y hubo un proceso también por el cual profesores técnicos de FP que tuvieran una titulación de grado pasaban a profesores de secundaria eso hacía que fuera mucho más complejo el proceso ubicación y es cierto que la Consellería los responsables anteriores del Botánico no hicieron absolutamente nada, pero no solo no hicieron eso, sino que muchísima gente se fue nombrada por el Botánico pidió entre comillas su cese voluntario que la propia Consellera les firmó el día 10 de julio, es decir 9 días antes de que yo tomara posesión".

Afortunadamente, la situación se ha solucionado y agradece el esfuerzo de muchos funcionarios por su sobreesfuerzo.

SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN

Desde el tiempo de pandemia el problema de salud mental se ha agravado en los jóvene y Vicente Ordaz, Jefe de Informativos de COPE Comunidad Valenciana ha querido ahondar en este tema de cara al inicio de curso escolar y Rovira ha confirmado que "la próxima semana vamos a tener una reunión el conseller de Sanidad y yo con algunos responsables más para iniciar un proceso para reforzar la salud mental ya que es un problema importante y que creemos que esto hay que tratarlo desde un punto de vista sanitario para que sean los profesionales de Sanidad los que digamos detecten el problema y puedan poner las medidas adecuadas

Escucha AQUÍ el plan de Salud Mental del Conseller de Educación





