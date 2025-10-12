Esta será la Fallera Mayor de Valencia 2026, según la IA

El proceso para elegir a la próxima Fallera Mayor de Valencia 2026 ya está en marcha, y como cada año, las quinielas hierven en el ambiente fallero. ¿Quién tomará el relevo de Berta Peiró? La respuesta le toca decidirla al jurado y se desvelará el próximo lunes en la clásica 'telefonada'.

Pero, qué ocurriría si fuera una IA quien eligiese a la representante de la fiesta valenciana. Esta vez, hemos pedido a la inteligencia artificial que analice todos los datos disponibles, trayectorias, comisiones, proyección mediática y contexto interno de la Junta Central Fallera, para elaborar una predicción razonada.

Y según la IA, la futura Fallera Mayor de Valencia 2026 será Anabel Calero Bru, de la Falla Plaça la Sequiota (El Palmar, Poblats al Sud).

Por qué Anabel Calero parte como favorita

La inteligencia artificial señala a Anabel Calero Bru como la candidata más sólida por varios motivos. En primer lugar, fue una de las primeras en ser destacadas públicamente, lo que suele marcar tendencia dentro del ecosistema fallero.

Además, su comisión de El Palmar, dentro del sector Poblats al Sud, representa una zona cada vez más activa dentro de la Junta Central Fallera, lo que podría suponer un impulso para descentralizar la fiesta y premiar la diversidad territorial.

LAS OTRAS GRANDES ASPIRANTES

La IA sitúa a Zoe Molino Tomás (Falla Mare de Déu de la Fontsanta, Olivereta) como la segunda candidata con más opciones. Representa a un sector consolidado y con fuerza en la fiesta, y su paso por actos previos la ha colocado entre las favoritas. Vega Archer Ríos (Mercado Central) también figuran en el radar de la IA, según argumenta por su donde de gentes al estudiar periodismo y por la tradición de su sector.

En tercer lugar aparece Mar Vivanco Marco, de la Falla Doctor Collado, una comisión emblemática del corazón histórico de Valencia (La Seu–La Xerea–El Mercat). Su entorno y su proyección pública la convierten en la “tapada” de la edición, según el análisis de la inteligencia artificial.

Por detrás, nombres como Marta Capella Guanter (Jesús), Marta Salvador Salinas (Campanar), aunque con menos probabilidades según los criterios aplicados por la IA.

Cómo se ha hecho la predicción

El modelo de IA ha valorado seis factores principales que suelen repetirse en las elecciones de los últimos años:

Proyección mediática y presencia institucional.

Trayectoria fallera y liderazgo dentro de su comisión.

Representatividad geográfica.

Capacidad de oratoria y desenvoltura pública.

Peso histórico del sector o comisión.

Tendencia de los jurados hacia la renovación o el equilibrio.

Alamy Stock Photo 3A27F97 Valencia, Spain, 12th Mar, 2025. The first ninots of Las Fallas can now be seen on the streets of Valencia. As the festival approaches, these artistic and satirical figures begin to take their place across the city, marking the start of one of Spain?s most renowned celebrations. Over the coming days, more fallas will be assembled, leading up to the main events in March. Credit: Eduardo Ripoll.

Al cruzar todos esos parámetros con los perfiles de las candidatas oficiales, Anabel Calero Bru destaca como la opción más completa para representar a Valencia en 2026, según la IA.

Como en toda predicción fallera, el componente humano y emocional siempre pesa más que los datos. El jurado de la Junta Central Fallera valora la espontaneidad, la elegancia y la capacidad de transmitir el sentimiento fallero, algo imposible de medir con algoritmos.

Aun así, la IA concluye que "esto es solo una quiniela y una aproximación, no una certeza". La verdad es que hasta la telefonada de la alcaldesa de Valencia no sabremos quién será la próxima FFMM de Valencia, lo que sí que sabemos es que cualquiera de las 13 candidatas será una buena elección.