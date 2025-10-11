Valencia en el top 3 de los destinos preferidos entre los EE. UU. y Canadá

Según el informe 2025 “Portrait of American & Canadian International Travelers”, elaborado por MMGY Global para la Oficina Española de Turismo en Nueva York, el 70% de los estadounidenses planea visitar España en los próximos tres años. Del estudio también se desprende que la ciudad de València es el tercer destino español más atractivo para el potencial viajero de Estados Unidos y Canadá. Por orden, para los estadounidenses los más populares son Madrid (80%) y Barcelona (79%), seguidos por Valencia (68%); y para los canadienses el mismo orden, pero un 78%, 77% y 64%, respectivamente.

La concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha valorado este dato como un logro de la estrategia turística de la ciudad, ya que estos son mercados prioritarios para la Fundación, que se ha marcado en su nuevo modelo de turismo el objetivo de atraer viajeros responsables y con mayor estancia media. “Este ranking confirma a València en Norteamérica como destino internacional de referencia por su oferta cultural, gastronómica y sostenible, apoyada por una consistente estrategia de promoción turística en estos mercados objetivo”, ha explicado.

INVERSIÓN EN ESTADOS UNIDOS

A este buen posicionamiento ha contribuido el trabajo estratégico de promoción, comunicación y marketing realizado desde la Fundación Visit València, combinando campañas dirigidas al consumidor final y a los principales prescriptores del sector.

Entre las acciones desarrolladas destacan las campañas en grandes medios de prestigio, como anuncios y organización de viajes de prensa en The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post y Miami Herald; la publicidad exterior de alto impacto con acciones en Nueva York, Miami y California, incluyendo una campaña en Brooklyn y junto a Times Square en Nochevieja; la colaboración con dos consorcios de gran relevancia, Signature Travel Network y Ensemble Travel Group, que suman más de 1.000 agencias de viajes en EE. UU.; y la organización de press trips estratégicos, como el reciente viaje de prensa con motivo de las Fallas, que ha reforzado la visibilidad de la ciudad en medios de estos mercados.

“Estados Unidos, Canadá y México son mercados estratégicos para València -ha añadido Llobet-, tanto por el perfil del viajero como por el potencial de crecimiento que representan. Este reconocimiento nos sitúa entre los destinos españoles más deseados y refuerza nuestra estrategia de posicionar la ciudad en América como un referente en turismo sostenible, cultural y gastronómico”.

“El nuevo modelo de turismo sostenible que está desarrollando el Ayuntamiento, a través de la Fundación Visit València, apuesta por un viajero responsable, con mayor capacidad de gasto y estancias más largas. Este enfoque contribuye al desarrollo económico de la ciudad y, al mismo tiempo, al mantenimiento del equilibrio entre un crecimiento sostenible y la preservación de su autenticidad y estilo de vida. Por ello, seguimos trabajando de forma coordinada con la Generalitat, Turespaña, aerolíneas, agencias de viajes y medios”, ha concluido.