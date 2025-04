Utiel, seis meses después de la DANA: “Tenemos el dinero, pero no podemos usarlo”

El próximo 29 de abril se cumplen seis meses de una de las mayores catástrofes naturales que ha vivido recientemente la provincia de Valencia: la DANA del 29 de octubre de 2024. Una jornada que cambió la vida de muchos municipios, pero que tuvo en Utiel uno de sus epicentros más dramáticos. Aquel día, las intensas lluvias desbordaron el río Magro y arrasaron viviendas, barrios enteros e infraestructuras clave.

Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, recuerda aquella madrugada con nitidez: “A las siete de la mañana suspendimos las clases. Menos mal, porque el río, que normalmente apenas tiene unos centímetros de altura, se convirtió en una masa de agua de 350 metros de ancho y más de siete metros de altura”. Las consecuencias fueron devastadoras: más de 80 rescates, cientos de viviendas anegadas y barrios completamente evacuados.

Limpieza sí, reconstrucción a medio gas

Desde entonces, se ha trabajado sin descanso. Agricultores, ganaderos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local… todos arrimaron el hombro en los días más duros. “Se ha limpiado todo, sí, pero la reconstrucción va muy lenta. Hay barrios como el de La Fuente que siguen deshabitados. Y la línea C3 de tren continúa cortada”, lamenta Gabaldón.

A día de hoy, cerca de 200 viviendas siguen sin poder habitarse. Familias que dependen de la hospitalidad de sus seres queridos o han tenido que trasladarse a viviendas temporales. “Lo más duro, más allá de los daños materiales, es que seis vecinos perdieron la vida. Eso es irreparable”, dice con tristeza el alcalde.

El cuello de botella: la burocracia

Sorprendentemente, el problema no es económico. “Tenemos el dinero, pero no lo podemos usar”, asegura Gabaldón. ¿El motivo? Los procedimientos administrativos. “La ley de contratos exige unos plazos muy estrictos: primero se licitan los proyectos, luego los estudios técnicos, y después las obras. Es un proceso lento, incluso desesperante”.

Gabaldón propone una solución clara: habilitar un sistema de contratación de emergencia, como se hizo durante la pandemia del COVID-19. “Si entonces pudimos acelerar procedimientos para actuar con rapidez, ¿por qué no ahora, cuando hay vidas y hogares en juego?”, se pregunta.

La herida emocional

Además del daño físico, la DANA dejó una profunda herida emocional. “Cada día paso por el barrio de la Fuente, por el instituto Alameda, por la Alameda… Son lugares que nos recuerdan esa tragedia. La gente necesita ver que reconstruimos, no solo por dentro, también de forma visible”.

El instituto Alameda, completamente anegado, no estará operativo hasta dentro de al menos dos años. La línea ferroviaria C3, aún más dañada, podría tardar lo mismo en recuperar la normalidad. "Todos los viernes tenemos reuniones, pero no avanzamos al ritmo que deberíamos. La administración funciona como un elefante", admite.

La cultura también se vio afectada

Como diputado en las Cortes Valencianas en representación del mundo de las bandas de música, Gabaldón recuerda que muchas agrupaciones culturales también sufrieron daños. “En Utiel tuvimos suerte, pero en otras poblaciones, sobre todo en L’Horta Sud, muchas bandas perdieron instrumentos, locales y material”.

Sin embargo, aquí también brilló la solidaridad. “Se organizaron conciertos, eventos benéficos, y tanto instituciones como la sociedad civil respondieron. Las bandas ayudaron a las bandas. El pueblo salvó al pueblo”.

Un mensaje de esperanza

A pesar de todo, el alcalde de Utiel no pierde la esperanza. “Nos va a costar más si no se habilitan los procedimientos adecuados, pero no vamos a dejar de luchar. Este es nuestro empeño y lo llevaremos hasta el final”.

Utiel sigue en pie. Herido, sí. Pero con una comunidad unida, fuerte, y decidida a reconstruir su futuro, paso a paso.