Los secretos de la mejor mona de Pascua en Valencia: "Nuestro lema es hacerlo como nos gustaría recibirlo"

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia ha dado a conocer hoy los ganadores del 39º Concurso de Dulces de Pascua 2026 que organiza cada año. El galardón a la mejor mona de Pascua ha recaído en un horno que se presentaba por primera vez, regentado por Analía, una pastelera argentina.

Es propietaria del Horno Bells y se ha mostrado "estupenda, súper feliz y súper contenta" en los micrófonos de 'Mediodía COPE MÁS Valencia'. El secreto de su éxito no es otro que el cariño. "Lo hacemos todo con mucho cariño, mucho amor, y, bueno, su ingrediente, eso es principal", afirma. Esta filosofía se aplica a rajatabla en su obrador, donde el lema para los nuevos empleados es claro a la hora de rellenar cualquier pieza de bollería: "¿Cómo te gustaría a ti? Pues, así hay que hacerlo".

Nuestro lema es hacerlo como nos gustaría recibirlo" Analía Horno Bells

Redacción COPE Valencia Monas de pascua del 'Horno Bells'

Pasión por la tradición valenciana

Pese a ser argentina y llevar 25 años en España, Analía confiesa su fascinación por las tradiciones locales. "A mí me encantan los hornos tradicionales, los hornos de pan quemados, de monas", explica. De hecho, su panadería en el barrio de San Isidro está dedicada por completo a la repostería tradicional valenciana, un contraste con su otra tienda, que describe como "una de la ONU" por su variedad de productos internacionales.

La noticia del premio ha desatado el "lío" y la alegría en el obrador. Analía, emocionada, ha querido dejar claro que el galardón no es solo suyo. "Yo siempre digo que el premio no es para mí, es para todos los que trabajamos en el obrador", ha declarado, reconociendo el esfuerzo de las nueve personas que componen su equipo. Ahora, espera que la gente del barrio se anime a "buscar la mona de ahí, que es la más buena de Valencia, por lo menos este año".

Vicente García y la defensa del producto artesano

El programa también ha visitado a otro de los premiados, Vicente García, cuyo horno, que lleva su nombre 'Vicente García' y que se encuentra en la Avenida Reino de Valencia, se ha alzado con la mejor 'coca' de pasas y nueces. Para este artesano, que ha heredado el oficio de su padre, el truco reside en "la masa madre, tiempos de fermentación muy largos" y, sobre todo, en la calidad de los ingredientes. "Elegir el producto, de los que hay, pues el mejor", subraya.

Redacción COPE Valencia Vicente García con la torta de pasas y nueces

Vicente García ha aprovechado para reivindicar el valor de los pequeños obradores frente a las grandes superficies. "Yo reivindico lo nuestro, nuestro oficio, el horno tradicional, que se hagan las cosas como tienen que ser, con productos de calidad", ha sentenciado. Advierte que, sin esa calidad, el producto artesano pierde su sentido y no puede competir con los precios industriales.

Yo reivindico lo nuestro, nuestro oficio, el horno tradicional" Vicente Horno Vicente García

El resto de galardonados de 2024

El concurso del Gremio de Panaderos y Pasteleros, bajo el lema “Són Dies de Berenar”, ha reconocido la excelencia en varias categorías. El Horno Miguel Martínez ha sido el ganador en la categoría de “Panquemao”. El premio a la “Innovación” ha recaído en David Esteve Pastisseria.

Redacción COPE Valencia Las 'cocas' de pasas y nueces haciéndose en el horno de Vicente García

Finalmente, el Horno San Antonio, de San Antonio de Benagéber, ha conseguido un doblete al alzarse con el primer premio en las categorías de “Ornamentación Comercial de Pascua” y “Mona Artística”, completando así el palmarés de este año que pone en valor la rica tradición repostera valenciana.