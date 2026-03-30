Horarios de todos los oficios de Semana Santa presididos por el Arzobispo en la Catedral de Valencia

El Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, preside en la Catedral los Oficios de la Semana Santa, que se iniciaron este pasado Domingo de Ramos. Todos los actos principales que se celebren en la Seo serán retransmitidos en directo por el Canal Youtube de la Catedral.

Miércoles Santo: Misa Crismal

Las celebraciones continúan el Miércoles Santo, 1 de abril, con la Misa Crismal a las 11:00 horas. En esta ceremonia, los sacerdotes renuevan sus promesas de ordenación sacerdotal ante el Arzobispo, quien también bendice los óleos y el crisma que se usarán durante el año en sacramentos como el Bautismo, la Confirmación o la Unción de Enfermos.

Jueves Santo

El Jueves Santo, 2 de abril, la Catedral acogerá el rezo de Laudes a las 10:30 horas y, por la tarde, la Misa “En la Cena del Señor” a las 19:00 horas, oficiada por el Arzobispo. Antes de la misa, el Santo Cáliz será llevado en procesión desde su capilla hasta el altar mayor.

Durante la eucaristía tendrá lugar el rito del lavatorio de pies a doce personas para conmemorar el gesto de Jesucristo con sus apóstoles en la Última Cena. La jornada concluirá con la tradicional procesión con el Santísimo hasta su monumento en la capilla de San Pedro.

Alberto Saiz El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, durante el Domingo de Ramos

Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección

Para el Viernes Santo, 3 de abril, se ha programado el Oficio de Lecturas y Laudes a las 10:30 horas y un Vía Crucis solemne en el interior de la Seo a las 12:00 horas, presidido por Mons. Benavent. Por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará la acción litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor, seguida de la adoración de la Cruz.

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El Sábado Santo, 4 de abril, la jornada comenzará con el Oficio de Lecturas y Laudes a las 10:30 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, el Arzobispo presidirá la solemne Vigilia Pascual, que se iniciará con la bendición del “nuevo fuego” en la Puerta de los Hierros de la Catedral.

Durante los oficios del Jueves y Viernes Santo, así como en los Laudes del Viernes y Sábado Santo, intervendrá la Coral Catedralicia con cantos polifónicos. La Semana Santa concluirá el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con la celebración de los Laudes y la Santa Misa de Pascua a las 10:30 horas, oficiada también por el Arzobispo.