Rovira, conseller de Educación: "Para nosotros todo es educación, pública y concertada"

Este mismo fin de semana saltaba la noticia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera en una sentencia que hubo discriminación a los alumnos de la escuela concertada en las ayudas al refuerzo escolar para alumnado vulnerable en el curso 2020-2021 por la situación derivada de la pandemia y constata que fueron "excluidos" por la Consellería de Educación en la resolución que dictaba la concesión de estas prestaciones.

De esta manera, el TSJCV estima el recurso contencioso-administrativo presentado por Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (ESCACV) y anula la resolución de la Consellería de Educación que no incluía a los centros de enseñanza concertada en las ayudas contempladas.





Ayudas para todo el alumnado

En este sentido, José Antonio Rovira, actual Conseller de Educación, ha estado presente en el programa especial desde el Palau de la Generalitat Valenciana de COPE Valencia y ha insistido en que “esta es una sentencia más, que no me sorprende en el ámbito de la educación porque ideológicamente el gobierno del Botánico mostraba una discriminación negativa hacia todo lo que sonara educación concertada, o en el caso de las universidades, las privadas.

Esto ha cambiado con este nuevo gobierno de Carlos Mazón, pues para nosotros la educación concertada es igual que la pública, porque es educación pública en realidad y le damos lógicamente el mismo tratamiento, ni más ni menos ni más ni menos el mismo tratamiento.





Distrito único

Otro de los temas relacionados con la educación que más preocupa a los padres es el del distrito único, a este respecto Rovira asegura que “hemos establecido el distrito único para que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos y no sea la administración la que dictamine a qué colegios pueden ir y a qué colegios no pueden ir. Creemos en la libertad educativa y los pasos nuestros están ahí”.

El conseller reconoce haberse rodeado de un equipo que “saben mucho más” que él, “son gente con mucha más experiencia y eso siempre es importante en el ámbito educativo, creo que tengo un buen equipo y estamos solventando diariamente todos los problemas que nos encontramos”. Un buen ejemplo de ello es que “la gran mayoría de altos cargos en educación son Inspectores de Educación, gente conocedora del día a día”.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





No arrinconamos el valenciano

En algunos sectores de la izquierda valenciana se ha hablado de “arrinconamiento del valenciano por parte del nuevo Consell”, y el titular de la cartera de educación remarca que “en absoluto el valenciano se arrincona, de hecho aún no hemos tocado nada en absoluto, lo único que hicimos en la ley acompañamiento de este año de los presupuestos metimos una modificación puntual de la Ley de plurilingüismo para eliminar una cosa que entendíamos que era un sinsentido”.

Rovira se refiere a las zonas castellanoparlantes de la Comunidad Valenciana, reconocidas por el Estatuto de Autonomía. El gobierno del Botánico impuso planes de inmersión lingüística, obligando a que muchas asignaturas se impartan en una lengua que en esas zonas no se habla, esa barbaridad para mí no quiere decir que no se enseñe el valenciano. Es una incongruencia que tú obligues a que los niños den asignaturas en un idioma que ni conocen, pero que además no se utiliza en su entorno.

Ahora estamos ya terminando la negociación para perfilar una nueva ley que será la que sustituya la ley de plurilingüismo que iremos aplicando poco a poco”.





EVAU común en toda España

El tema no dependen directamente de la Consellería de Rovira, pero es algo que sí le preocupa, puesto que “lo que queremos es que las materias que son comunes en toda España la prueba de la EVAU sea común en toda España. Vamos a empezar a abrir un diálogo con las universidades públicas también para esta cuestión porque también tienen algo que decir sobre este asunto, pero ya digo una prueba común porque si realmente cualquier estudiante puede ir a cualquier universidad de España, entonces si puede matricularse en cualquier universidad debe haber una prueba común para el acceso a esas universidades”.