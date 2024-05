Feijóo ironiza: Es fundamental que gobierne el que gana... en Cataluña, en España no

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado este jueves acerca de que ahora, en Cataluña, es "fundamental que gobierne el que gana" -el socialista Salvador Illa-, pero no lo fue en España cuando él ganó las elecciones generales.

En la clausura de la V edición del encuentro Taleñt en el Teatro Real de Madrid, Feijóo ha reprochado que ganar las elecciones en la administración del Estado no tenga importancia, mientras que en Cataluña "ahora tiene que gobernar" un partido político con cinco puntos menos que los que obtuvo el PP en las generales.

"Ustedes comprenderán que es fundamental que gobierne el que gana en Cataluña, en España no", ha ironizado.

Feijóo ha elogiado además a los presidentes de Aragón, Baleares y Cantabria, Jorge Azcón, Marga Prohens y María José Saénz de Buruaga, todos ellos del PP y que han participado en el foro, por haber ganado las elecciones.

"Yo tengo que decir, pero si no lo digo yo no lo va a decir nadie, que yo también las gané. Pero eso no tiene importancia en la España actual, menos mal que tiene importancia en Aragón, en Baleares, en Cantabria, en Extremadura y en otros sitios", ha apuntado Feijóo.

En su enumeración ha incluido a Extremadura, en la que el PP gobierna tras haber sido segunda fuerza en votos y haber empatado con el PSOE en escaños.

Feijóo ha defendido además que ningún líder "puede temer a la excelencia con las personas que le rodean" y ha cargado contra quienes denostan el sector público quizás porque quieren expulsar el talento "y bajar el nivel para poder tener mayor protagonismo las personas con menor experiencia y con menor formación".