Los regantes valencianos se rearman ante la sequía: embalses y digitalización para asegurar el futuro

El Presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (FECOREVA), José Alfonso Soria, ha explicado en el programa Mediodía Cope Más Valencia las estrategias que el sector está implementando para combatir la escasez de agua. Soria ha destacado que la eficiencia y la modernización son los pilares fundamentales sobre los que se asienta el futuro del regadío valenciano.

"Somos eficientes porque estamos totalmente modernizados", ha afirmado Soria, subrayando que la Comunidad Valenciana posee "el mayor índice de modernización de toda España". Según el presidente de FECOREVA, las comunidades de regantes valencianas son las que más invierten en tecnología para optimizar cada gota de agua y ser "lo más eficientes que podamos".

Afrontar el cambio climático

Ante los retos que impone el cambio climático, con fenómenos extremos como danas y periodos de sequía prolongados, Soria ha señalado que no se puede obviar la situación. "Lo que tenemos que estar es trabajando para afrontar precisamente los retos esos que se nos presentan, que es la escasez de agua en determinados momentos", ha comentado.

La estrategia, según ha detallado, se centra en fomentar el ahorro, el uso de aguas regeneradas y, de manera crucial, la gestión de los embalses. Para el presidente de FECOREVA, estas infraestructuras son vitales: "Los embalses, aparte de que salvan vidas, sirven para garantizar el agua cuando escasea". Por ello, insiste en la necesidad de mantener los existentes y construir nuevos.

FECOREVA Embalse de Benagéber

Los embalses, aparte de que salvan vidas, pues sirven para garantizar el agua cuando escasea" José Alfonso Soria Presidente de FECOREVA

Tradición y tecnología

Soria ha puesto como ejemplo de innovación al milenario Tribunal de las Aguas. Aunque sus comunidades de regantes continúan con el riego tradicional, han incorporado compuertas automatizadas y un sistema de gestión que ha mejorado la eficiencia hídrica en más de un 20 %. "Somos capaces ahora de abrir y cerrar las compuertas con un teléfono, produciendo un gran ahorro", ha explicado.

En esta línea, ha anunciado que el Río Turia "va a ser el primer río que estará totalmente digitalizado y automatizado", un proyecto que permitirá "producir grandes ahorros". Soria también ha recordado que el agua del Turia se aprovecha íntegramente para el regadío hasta el punto de que en verano su cauce no llega al mar, una muestra de la máxima eficiencia en el uso del recurso.

La "despensa de Europa"

El presidente de FECOREVA ha defendido el papel de la región como motor agrícola continental, afirmando que "somos la despensa de toda Europa". Ha advertido sobre el impacto que tendría una disminución de la producción local en el suministro de alimentos al continente: 'Si no produciéramos en todas las huertas de Valencia, de Castellón, de Alicante y de Murcia, Europa lo notaría".

Si no produjéramos en todas las huertas de Valencia, de Castellón, de Alicante y de Murcia, Europa lo notaría" José Alfonso Soria Presidente de FECOREVA

Finalmente, Soria ha hecho un llamamiento a la acción que implica no solo a agricultores, sino también a los consumidores, para "salvar el levante español". Ha reivindicado que se tenga en cuenta el esfuerzo del sector en la búsqueda del 'Vertido 0' mediante el uso de aguas residuales depuradas, un recurso clave para garantizar la sostenibilidad y el futuro de la producción de alimentos de calidad.