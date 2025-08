El plan extraordinario de limpieza en La Devesa retira 23.100 litros de basura en solo tres semanas

Entre los días 1 y 27 de julio, la brigada de recogida de residuos sólidos activada por la Concejalía de Devesa-Albufera, a través de la contrata FCC Equal, ha desarrollado una intervención intensiva en la Devesa del Saler centrada en la eliminación de residuos abandonados por visitantes.

El operativo, formado por cuatro personas, ha intervenido en las zonas 0, 1, 2 y 3 del parque. En total, se han retirado 230 bolsas de basura de 100 litros de capacidad cada una, depositadas posteriormente en los contenedores de reciclaje situados a lo largo del paraje, con especial incidencia en la zona del Estany de Pujol.

Entre los residuos más frecuentes destacan pañuelos, papeles, botellas, latas, comederos de gatos, capazos, sillas de playa rotas e incluso una tienda de campaña y seis pasaportes.

Esta actuación se enmarca en el refuerzo estival del servicio de limpieza, comprendido entre el 1 de julio y el 1 de septiembre, con el objetivo de proteger el equilibrio natural del parque y garantizar su buen estado para los visitantes que respetan el entorno.

Desde la concejalía se recuerda que la limpieza no puede seguir compensando la falta de civismo. "Se reforzará la vigilancia y se actuará con contundencia ante conductas que degraden un entorno natural que es de todos. No basta con hablar de respeto al medio ambiente si luego se abandona basura en pleno paraje protegido" ha señalado el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez. "Lo que algunos hacen en la Devesa no es disfrute, es una agresión al entorno. Y lo vamos a cortar de raíz. Quien ensucia un paraje protegido no merece impunidad", ha afirmado el concejal.

Según el concejal, “hemos heredado una Devesa maltratada durante años. Pero eso se ha acabado. La Devesa no es un vertedero. Es un paraje natural, no una escombrera de playa. Habrá limpieza, sí, pero también control y consecuencias”, ha añadido el regidor.