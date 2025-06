El plan de la CHJ para evitar inundaciones y barrancadas en València: 530M€ y en marcha en 2026

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha recalcado este jueves que el primer paquete de proyectos de recuperación posdana, aquellos que ya habían obtenido la Declaración de Impacto Ambiental positiva en el 2011 y que caducaron al no haberse iniciado las obras, saldrá a licitación este año para que estén en marcha en 2026 una vez adaptados al impacto de las inundaciones que demostró la riada del pasado 29 de octubre.

Se trata del primer paquete de proyectos incluidos en el 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado en la Comunitat Valenciana', que cuenta con un presupuesto global inicial de 530 millones.

Así, lo ha señalado Morán tras dar a conocer este plan, que presentó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesenel pasado 29 de mayo, a alcaldes de municipios afectados y asociaciones de víctimas. El primero de estos proyectos, el encauzamiento del barranco de La Saleta ya ha salido a información pública y "detrás irán viniendo el resto de proyectos que estructuran todo el conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el régimen de gestión para la prevención de riesgos de inundaciones en los barrancos".

Cada uno de ellos tendrá de este modo "su propio tiempo de ejecución" en función de "la capacidad que tengamos de ir integrando las aportaciones que se vayan haciendo".

En concreto, el plan presentado por la ministra incluye la adaptación y mejora de proyectos maduros con un coste estimado de 192 millones, cuyas obras se licitarán antes de final de 2025 para comenzar el próximo ejercicio. El proyecto incluyen 90 millones para el desvío de las aguas del Barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y conexión con vía verde a través de los flujos desbordados del barranco al nuevo cauce del Turia, para mejorar su capacidad y funcionamiento. Los otros 42 millones serán para cinco actuaciones de protección frente a inundaciones en el tramo bajo del río Júcar.

Además, se reservan 335 millones para nuevos proyectos no previstos con anterioridad y otros adaptados con importantes cambios ante los escenarios climáticos ofrecidos por la dana que se quieren licitar este año.

Morán ha explicado que ha habido que adaptar los proyectos iniciales para que "respondan a la necesidad real que ahora tenemos constatada" porque, "tal y como estaban redactados en su momento, "se habrían visto radicalmente sobrepasados a tenor de las cifras que finalmente hemos conocido". "Los impactos del cambio climático no son medibles hasta el momento en el que suceden este tipo de fenómenos y por ello hay que ser dinámicos", ha reivindicado.

Así, ha garantizado que el Ministerio escuchará "a los vecinos, a los sectores y a las administraciones" de los territorios afectadas por la dana para acometer la recuperación, pero ha advertido de que "no se puede caer en la dinámica de situaciones de pasado, donde los proyectos que se redactaban, como consecuencia de la incapacidad de llegar a acuerdos, se quedaban sencillamente sin ejecutar".

"Esto no sería responsable hacia el futuro y no sería justo para con los ciudadanos que han sufrido hasta los límites que han sufrido", ha apuntado Morán, y ha apelado al conjunto de las administraciones para "colaborar y que estos proyectos no encallasen una vez más en el calendario".

El plan también incluye 60 millones para le adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas también incluye 60 millones para elevación de accesos e instalar puertas estancas o barreras y un cambio normativo para dar una regulación "más estricta" de los usos en las zonas inundables, así como para "incorporar medidas de resiliencia y adaptación al riesgo de inundación de los elementos vulnerables existentes".

VIGILANCIA DE LA GENERALITAT

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha señalado, tras asistir al acto, que muchas de las obras recogidas en el plan "se deberían de haber hecho hace mucho tiempo y que todavía no se han efectuado" y ha advertido de la Generalitat estarán vigilantes y "no se va a consentir ni un solo día de retraso".

Mérida ha agradecido que en esta ocasión el Gobierno haya recibido a la Generalitat tras "unos meses de abandono y falta de información respecto a unas obras de encauzamiento vitales". Así, ha instado al Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "a cambiar el ritmo y comenzar a ejecutar obras en lugar de realizar promesas vacías", y, ha recordado que, la misma CHJ admite en sus informes que solo ejecutaron en 2023 el 2,25% de las obras contra inundaciones del plan de cuenca.

Además, ha criticado que el pasado 29 de octubre la CHJ solo contaba con un medidor de caudal en el barranco del Poyo y ha dejado claro "que no puede existir una sola medida de seguridad que esté presente en otras cuencas que no la tenga estos barrancos". "La información que tuvo la Confederación fue muy pequeña para la necesidad que había a la hora de tomar decisiones y a ello se sumó un apagón informativo de más de dos horas", ha sentenciado.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-0, Rosa Álvarez, ha destacado que se les haya incitado al acto, que "desde luego ya es bastante más que otras administraciones, y ha aplaudido el compromiso de "ir ejecutando infraestructura por infraestructura que se vaya necesitando sin esperar a que estén todos los proyectos" al contrario que "en otras ocasiones, que se ha paralizado por esa misma globalidad".

"En esta ocasión, aunque lo van a dar a la opinión pública y hayan críticas, se van a llevar a cabo para no entrar en un periodo de inacción que nadie se puede permitir", ha recalcado. Por ello, ha destacado que han recibido el plan con "tranquilidad" tras "años y años de inacción por todas partes". En julio les han citado para una nueva reunión.