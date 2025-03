Orinar en la calle sale más caro en Valencia con las nuevas multas

Orinar en la calle o abandonar muebles junto a contenedores puede salir ahora más caro a los vecinos de Valencia que realicen estas acciones. El Ayuntamiento de València ha creado las nuevas sanciones y así se recoge en los cambios que el ejecutivo municipal ha impulsado para modificar la Ordenanza de Limpieza Urbana de la ciudad con el fin de adecuarla al contexto actual.

Con "mayor dureza" se penalizarán también conductas incívicas como acumular restos de obras, no limpiar los excrementos de animales o verter residuos de manera descontrolada. Así, el texto aprobado ordena y califica las conductas incívicas en función de la gravedad y establece un régimen sancionador de las infracciones.

La Junta de Gobierno Local ha iniciado esta jornada los trámites para modificar la actual Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de València, que busca también garantizar "de manera más eficaz la protección del patrimonio histórico-artístico".

MULTAS DE HASTA 3.000€ POR ORINAR EN LA CALLE

Las multas oscilarán entre los 750 euros para las faltas leves y los 3.000 euros para las muy graves, con una graduación en función de sus efectos en la salud, la salubridad y la seguridad de las personas y del medio ambiente.

El portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, que ha informado en una rueda de prensa de los temas tratados en la Junta de Gobierno Local, ha explicado que la iniciativa se asienta sobre los principios de seguridad jurídica e interés público.

Caballero ha manifestado que el objetivo es "adecuar la norma al contexto actual en materia de limpieza, ornato, salud y salubridad pública y protección del patrimonio histórico-artístico".

La revisión establece multas que oscilarán entre los 750 para las faltas leves y los 3.000 euros para las muy graves. La actual ordenanza no recoge de forma explícita el régimen sancionador de las infracciones en función de su gravedad y únicamente remite, de manera genérica, a la legislación en vigor. Por ello, la Junta de Gobierno Local ha optado por la modificación del Título VII de este documento.

Además, en la modificación también se detallan los casos de afecciones a bienes que gocen de protección patrimonial, así como a circunstancias del infractor responsable, grado de intencionalidad, participación y reincidencia.

La vigente Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana fue aprobada por acuerdo plenario el 30 de enero de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 14 de mayo del mismo año. "Consideramos que tras 16 años de vigencia desde su entrada en vigor ha llegado el momento de adecuar el texto de la misma, en particular el Título VII, denominado bajo el epígrafe Régimen Sancionador", ha concretado el portavoz municipal.

MULTAS PARA CONCIENCIAR

Caballero ha explicado que en lo referente a la limpieza de los espacios y a la recogida de residuos, el cambio impulsado "pretende visibilizar también la necesidad de un comportamiento adecuado y de respeto al espacio urbano por parte de la ciudadanía, así como la importancia del conocimiento y cumplimiento de unas normas cívicas que preserven el entorno y mejoren la calidad de vida en la ciudad".

Entre las infracciones que se verán agravadas tras la modificación aprobada, el nuevo texto recoge la realización de obras o el almacenamiento de material de construcción que ocasione suciedad en los espacios públicos, así como la realización de necesidades fisiológicas en vías o espacios públicos.

PINTADAS Y NO LIMPIAR ORINES

Igualmente, se sanciona la realización de pintadas en edificios, inmuebles y monumentos que estén patrimonialmente protegidos en el catálogo municipal.

Otras conductas que se especifican como sancionables son: no limpiar los orines de animales y con agua que no contenga productos contaminantes, tóxicos o corrosivos, o verter residuos de forma descontrolada en los lugares no destinados para ello, promoviendo la aparición o crecimiento de vertederos y escombreras ilegales.