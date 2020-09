Okupas "deluxe" en una urbanización de Valencia

Desde principios de año, losvecinos de la urbanización de Calicanto han visto como el efecto llamada ha provocado que haya aumentado el número de chalés okupados, poniendo en jaque la seguridad de la zona entre los municipios de Chiva y Torrente. Según publica el periódico Las Provincias, los residentes han podido constatar que son cinco las propiedades con inquilinos no deseados, pero estiman que el problema puede afectar a una decena, lo que causa una intranquilidad inusual hasta ahora en la urbanización.

Las okupaciones ilegales, según comentan, se concentran en viviendas propiedad de entidades bancarias lo que hace que el proceso de desalojo se dilate en el tiempo. Los casos confirmados se ubican en una promoción de diez chalés unifamiliares con calidades de lujo, jardín y piscina privada que no fueron entregados a los propietarios y los vecinos temen que se extienda a otras 32 casas que se encuentran en la misma situación.

Por ello, en declaraciones al periódico, afirman estar «hartos» de esta situación que provoca un malestar creciente por los nuevos inquilinos «que no pagan impuestos, ni alquiler ni agua ni luz y viven mejor que nosotros«, como señalan. «A la vista está que no han okupado por necesidad porque los vemos pasar con coches de gama alta que muchos de nosotros no podemos tener», comentan.

«Esta claro que aquí no viene a vivir la gente que está necesitada porque es preciso el coche para desplazarte», explican. «No podemos aguantar este tipo de vecindario que además, genera problemas de convivencia», añaden. En esta línea, explican que «hay coches merodeando y ya no estamos tranquilos para dejar a los niños jugar en la calle, llevan perros peligrosos, sacan todo tipo de enseres y los dejan en la vía pública, e incluso hacen hogueras dentro de las propiedades».

En este sentido comentan que «hemos llamado a la Policía en numerosas ocasiones por el riesgo de incendio que supone hacer fuego en esta época del año y en esta zona natural, pero nos dicen que si no supera los límites de la propiedad no pueden hacer nada».

Manifestación el sábado

El problema «lejos de solucionarse cada vez va a más. No sabemos si son bandas organizadas pero lo que si que es cierto es que las okupaciones van en aumento y la preocupación crece porque cualquier día te puede a tocar a ti«, comentan los residentes que han empezado a movilizarse para frenar la situación y han convocado una manifestación para el próximo sábado, legalmente autorizada y que cumplirá con todas las medidas de seguridad.

El objetivo es mostrar su malestar ante el «abandono, inseguridad y la okupación por parte del consistorio de Chiva», al que acusan de «dejación de funciones y menoscabo a los residentes» porque «pagamos nuestro impuestos como todos». Esta movilización llega después de varias reuniones con las autoridades locales y policiales, como explican los portavoces vecinales. Además, piden que se instale un retén policial en Calicanto y en otra zonas como El bosque o Olimar, para que la policóa pudiera actuar de forma más rápida ante cualquier acto delictivo que se produzca y evitando estos casos de okupación.

El problema se extiende a Torrent

No es la primera vez que ocurre, la portavoz del Partido Popular en Torrent, Amparo Folgado denunciaba este verano que “la ocupación ilegal de viviendas es un grave problema en Torrent que se debe atajar de raíz, mediante una ley que dé seguridad jurídica a los agentes y puedan desalojar a quienes usurparon una vivienda, en 48 horas”. La propia portavoz municipal tuvo que realizar hace unos meses una mediación en un chalet de Torrent, para ayudar a sus propietarios a recuperar su vivienda. “Es injusto que haya impunidad en estos momentos y se juegue con el sudor de tantas familias que han estado décadas invirtiendo todos sus esfuerzos en comprar o en alquilar una vivienda, para perderla y que no puedan regresar a su casa”.