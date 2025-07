Nuda propiedad, una alternativa inmobiliaria para vender y seguir viviendo en tu casa

La empresa Cuenca y Mirasol, especialista en servicios inmobiliarios, se ha consolidado como referente en una fórmula cada vez más popular pero aún poco conocida: la nuda propiedad. Se trata de una alternativa que permite a los propietarios vender su vivienda sin dejar de vivir en ella, una opción que, aunque todavía no es mayoritaria, ya está siendo elegida por muchas personas mayores como vía de financiación.

Con el fin de profundizar en este modelo, entrevistamos a Javier Cuenca, uno de los responsables de Cuenca y Mirasol, quien nos explicó en detalle cómo funciona la nuda propiedad, sus beneficios y las diferencias con otras figuras como la hipoteca inversa.

¿Qué es la nuda propiedad?

“La nuda propiedad, o venta de la nuda propiedad, consiste en que el dueño de una vivienda puede vender su casa, pero continuar viviendo en ella”, explica Javier Cuenca. En esta fórmula, el propietario vende el inmueble, pero se reserva el usufructo vitalicio, es decir, el derecho de uso y disfrute de la vivienda hasta su fallecimiento.

Esto significa que, aunque ya no sea titular del inmueble, la persona puede seguir viviendo en su hogar con total normalidad. “Todo sigue igual: siguen allí tus muebles, tus recuerdos, y tú sigues haciendo tu vida con absoluta tranquilidad”, afirma Cuenca.

La nuda propiedad está especialmente dirigida a personas mayores que tienen una pensión reducida o pocos ahorros, pero cuentan con una vivienda en propiedad. “Se trata de una fuente de financiación muy válida para quienes han invertido todos sus recursos en su casa y llegan a una edad avanzada sin liquidez”, señala Cuenca.

Al vender la nuda propiedad, estas personas obtienen un ingreso económico que pueden usar libremente mientras siguen residiendo en su vivienda. “Tienes un dinero que te sirve para vivir con más tranquilidad, y sin renunciar a tu hogar”, añade.

¿Qué gastos asume el vendedor y cuáles el comprador?

En cuanto a los gastos, Javier Cuenca aclara que, según el Tribunal Supremo, el usufructuario (es decir, quien vende y se queda viviendo en la casa) no debe asumir gastos que correspondan al propietario, como las cuotas de comunidad o reparaciones estructurales.

“El usufructuario solo se hace cargo de los gastos ordinarios, como luz, agua o gas, y de las pequeñas reparaciones del día a día”, explica. Por ejemplo, “si se rompe una manivela, la arregla quien vive allí. Pero si se rompe una bajante, eso lo asume el propietario”.

A pesar de no tener la titularidad, el usufructuario mantiene una vida completamente autónoma dentro del inmueble: “Si quiere pintar las paredes, las pinta. Si quiere cambiar una lámpara, la cambia. No hay ninguna limitación”.

¿Es lo mismo que una hipoteca inversa?

Aunque ambas figuras persiguen un objetivo similar, obtener liquidez a partir de la vivienda, la nuda propiedad y la hipoteca inversa son muy diferentes.

“La hipoteca inversa es un préstamo o crédito hipotecario, normalmente concedido por bancos o entidades financieras”, señala Cuenca. En este caso, el propietario sigue siendo el titular del inmueble, pero contrae una deuda que deberá ser devuelta. “Cuando fallece el propietario, los herederos deben hacer frente a esa deuda. Si no la pagan, el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda”.

En cambio, con la nuda propiedad no hay deuda pendiente. La propiedad ya ha sido vendida, y cuando el usufructuario fallece, la propiedad pasa íntegramente al comprador. “Aquí, los herederos no reciben nada, salvo el dinero que no se haya gastado de la venta”, aclara Cuenca.

¿Para quién es recomendable esta fórmula?

La venta de la nuda propiedad puede realizarse a cualquier edad, aunque en la práctica suele darse entre personas mayores de 65 o 70 años, que ya están jubiladas o próximas a la jubilación. “Se trata de una herramienta pensada especialmente para quienes ya no tienen ingresos significativos, más allá de una pensión, y quieren mejorar su calidad de vida”, explica Cuenca.

Además, es una opción ideal para personas mayores sin herederos directos o sin interés en dejar la vivienda en herencia, que valoran más disfrutar de su vida con mayor tranquilidad económica.

Una inversión a largo plazo

Desde el punto de vista del comprador, la adquisición de una nuda propiedad es una inversión a largo plazo. “Estás comprando un inmueble en el que va a vivir otra persona hasta su fallecimiento. Tienes que tener claro que no podrás disponer de él inmediatamente”, indica Cuenca.

La rentabilidad de esta operación depende de factores como la edad y salud del usufructuario, así como del valor de mercado del inmueble. “Tiene un componente aleatorio, porque juegas con la duración del usufructo. Pero precisamente por eso puede resultar más interesante como inversión”, concluye.

Asesoramiento profesional, clave para una buena decisión

La venta de la nuda propiedad es una decisión importante que debe tomarse con la información adecuada y el asesoramiento de expertos. Empresas como Cuenca y Mirasol, con amplia experiencia en este tipo de operaciones, pueden ayudar tanto a vendedores como a compradores a valorar todas las opciones disponibles.

“En definitiva, se trata de una fórmula que ofrece tranquilidad y dignidad a quienes han dedicado su vida a construir su hogar, y ahora pueden disfrutarlo plenamente con respaldo económico”, afirma Javier Cuenca.

